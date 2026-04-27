Operatör med mekaniskt driv sökes
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vill du arbeta praktiskt med maskiner och gillar att skruva och meka? Då kan du vara den vi söker!
Till vår kund i Anderstorp söker dig som trivs i en praktisk roll nära maskinerna. Som operatör kommer du att köra och övervaka maskiner inom metallindustrin. I dina arbetsuppgifter kommer du arbeta med att ställa in, justera och byta verktyg. Utföra löpande underhåll och enklare reparationer samt säkerställa kvalitet på producerade detaljer
Maskinerna är inte helautomatiska, vilket innebär att arbetet kräver ett genuint intresse för mekanik och praktiskt handlag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industriarbete, gärna inom metallindustrin
Är van vid att skruva, meka och lösa praktiska problem
Kan läsa ritningar samt använda mätverktyg
Har truckkort och vana av att köra ledstaplare och motvikttruck
Har god förståelse för mekanik
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta självständigt men även i team
Arbetet är förlagd på dagtid och vi ser gärna att du som söker denna tjänst bor i närområdet, då tanken är att du går över till kund efter inhyrningsperioden.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
371 54 KARLSKRONA
Ikett Personalpartner Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com
9876726