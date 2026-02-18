Operatör | Lernia | Fagersta
Ta chansen att bli en del av ett framgångsrikt team hos vår kund, ett ledande verkstadsföretag inom svensk industri. Vi söker nu en operatör till Fagersta som vill bidra till internationell framgång genom att säkerställa högkvalitativ och effektiv produktion.
Om tjänsten
Vi söker en operatör för arbete i produktion med skiftgång. På avdelningen arbetar man med processtillverkning genom värmebehandling av produkter med olika mått och storleksklasser. Som operatör kommer du att vara ansvarig för att övervaka och sköta ugnar samt säkerställa en effektiv och smidig produktion. Laddningen av material sköts både manuellt och med hjälp av en robot och material hämtas och förflyttas mellan ugnar med truck och travers. Du kommer även att dokumentera och rapportera produktionsdata samt utföra kvalitetskontroller. En noggrann och ansvarsfull inställning är viktig för att säkerställa en högkvalitativ och säker produktion.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom verkstadsindustrin. Du behöver ha grundläggande teknisk förståelse samt förmåga att hantera olika typer av produktionsutrustning. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan följa instruktioner noggrant och att du trivs med att arbeta i en teammiljö. Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är nödvändiga för att säkerställa en effektiv kommunikation.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom industri eller produktion, särskilt med arbetsuppgifter som innefattar ugnsövervakning och kvalitetskontroll. Traverskort och truckkort är meriterande. En utvecklad säkerhetsmedvetenhet samt en ansvarstagande och noggrann inställning är också fördelaktigt, liksom erfarenhet av att medverka till att skapa ett positivt arbetsklimat.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Charlotte Sundell via e-post: charlotte.sundell@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag genomförs bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Vid fortsatt process kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
