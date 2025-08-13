Operatör/Hjullastarförare | Lernia| Nybro
2025-08-13
Vill du vara med och bidra till ett viktigt led i skogsindustrin? Vi söker nu en engagerad medarbetare till timmersorteringen där du kommer att rotera mellan rollerna som operatör oh hjullastarförare! Ansök nu och bli en del av vårt framgångsrika team!Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sortering av timmer, där arbetsuppgifterna varierar mellan att köra hjullastare och arbeta som operatör. Som Operatör/Hjullastarförare kommer du att ansvara för effektiv hantering och transport av material på arbetsplatsen hos vår kund. Du utför dagliga inspektioner och underhåll av hjullastaren för att säkerställa optimal funktion och säkerhet. Du deltar i lastning och lossning av varor samt stödjer lager- och produktionsverksamheten. Du följer säkerhetsföreskrifter noggrant och bidrar till att upprätthålla en trygg och produktiv arbetsmiljö.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som hjullastarförare, med minst ett års praktisk erfarenhet inom området. Du behöver inneha en giltig förarbehörighet för hjullastare samt ha genomgått relevant säkerhetsutbildning. Goda kunskaper i svenska är ett krav för att kunna kommunicera effektivt med kollegor och följa instruktioner. Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för arbetsuppgifter är också avgörande.
• Krav: Truckbehörighet C2
• Meriterande: Erfarenhet av arbete med fast monterad timmerkran
Personliga egenskaper
Vi tror att du som söker har en hög arbetsmoral med en positiv inställning till att arbeta. Vi tror även att du har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och nya människor samt att du har lätt för att samarbeta med andra. Säkerheten är mycket viktig och det är därför av stor vikt att du som person har lätt för att ta till dig och följa instruktioner samt är säkerhetsmedveten och noggrann.
Om anställningen
Tidsbegränsad till 31/10 med goda möjligheter till förlängning. / Omgående start / 2-skift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss där du bifogar CV och personligt brev. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum. Du är självklart välkommen att kontakta oss om du har några frågor om oss eller om tjänsten. Vi hänvisar till bemanning.kalmar@lernia.se

Sista dag att ansöka är 2025-08-29
