Operatör/Betongarbetare | Modern Cement Technology AB | Heby
Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Heby Visa alla betongarbetarjobb i Heby
2026-07-06
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Heby
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Modern Cement Technology AB söker erfarna och noggranna operatörer/betongarbetare för arbete i Heby! Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete i produktion, har god förståelse för betongprocesser och säkerhet samt vill bidra till en stabil och kvalitetsmedveten produktion.
Tjänsten är ett uppdrag via Lernia med placering i Heby. Uppdraget är heltid och start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som operatör/betongarbetare kommer du att arbeta i vår produktionsmiljö där du ansvarar för drift av maskiner, beredning och hantering av golvavjämningsprodukter samt kvalitetskontroll och truckkörning. Du blir en viktig del i teamet och samarbetar nära produktionsledare, underhåll och logistik för att säkerställa säkra, effektiva och hållbara leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Drift och övervakning av maskiner
Beredning, transport och hantering av golvavjämningsprodukter enligt instruktion
Kvalitetskontroller, provtagning och dokumentation
Maskinunderhåll i första hand (rutinkontroller) och rapportering av avvikelser till underhåll
Lastning och lossning av material samt hantering av truck vid behov
Säkerhetsarbete och efterlevnad av arbetsmiljö- och miljökrav
Samarbete med produktionsteamet för att optimera processer och förbättra rutiner
Om dig
Formell kompetens
Gymnasial utbildning, gärna med teknisk eller industriprofil
Erfarenhet av arbete i betong- eller produktionsmiljö, minst några års erfarenhet önskvärt
Grundläggande kunskap om maskindrift och enkla serviceåtgärder
God kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete med moderna betongtekniska processer eller i prefabricerad betongproduktion
Kvalitetsdokumentation och provtagning enligt standarder
Erfarenhet av styr- och övervakningssystem (PLC) eller digitala produktionssystem
Arbete i mindre eller medelstora industriföretag där flexibilitet och brett ansvar krävs
Har mekanikkunskap
Truckkort och vana att köra motviktstruck
Traverskort
Som person är du flexibel, säkerhetsmedveten och samarbetsvillig. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för kvalitet i ditt arbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du kan hantera flera uppgifter samtidigt och är lösningsorienterad vid driftstörningar. Du trivs med att arbeta fysiskt och har inte problem med att smutsa ner dig.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Heby
Lön: Enligt överenskommelse och gällande kollektivavtal
Om Modern Cement Technology AB
MCT AB började att tillverka cementbaserade produkter 2015. Vi säljer dessa produkter i stort sett hela Sverige. Vi säljer produkterna i 20 kg plastsäckar på pall samt i pumpbil. Vi har en modern produktionslina som klarar av högt ställda kvalitetskrav från våra kunder. Vi inleder byggnationen av en ny fabrik i Heby under slutet av året, vilket kommer att ge oss möjlighet att utöka vårt produktsortiment till våra kunder.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.vasteras@lernia.se
Bakgrundskontroll
Bakgrundskontroll ingår som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8017265". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Heby municipality (visa karta
)
744 32 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9994029