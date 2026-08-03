Operatör/Betongarbetare | Modern Cement Technology AB | Heby

Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Heby
2026-08-03


Visa alla betongarbetarjobb i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige

Modern Cement Technology AB söker erfarna och noggranna operatörer/betongarbetare för arbete i Heby! Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete i produktion, har god förståelse för betongprocesser och säkerhet samt vill bidra till en stabil och kvalitetsmedveten produktion.
Tjänsten är ett uppdrag via Lernia med placering i Heby. Uppdraget är heltid och start enligt överenskommelse.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Om tjänsten
Som operatör/betongarbetare kommer du att arbeta i vår produktionsmiljö där du ansvarar för drift av maskiner, beredning och hantering av golvavjämningsprodukter samt kvalitetskontroll och truckkörning. Du blir en viktig del i teamet och samarbetar nära produktionsledare, underhåll och logistik för att säkerställa säkra, effektiva och hållbara leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Drift och övervakning av maskiner

Beredning, transport och hantering av golvavjämningsprodukter enligt instruktion

Kvalitetskontroller, provtagning och dokumentation

Maskinunderhåll i första hand (rutinkontroller) och rapportering av avvikelser till underhåll

Lastning och lossning av material samt hantering av truck vid behov

Säkerhetsarbete och efterlevnad av arbetsmiljö- och miljökrav

Samarbete med produktionsteamet för att optimera processer och förbättra rutiner

Om dig
Formell kompetens

Gymnasial utbildning, gärna med teknisk eller industriprofil

Erfarenhet av arbete i betong- eller produktionsmiljö, minst några års erfarenhet önskvärt

Grundläggande kunskap om maskindrift och enkla serviceåtgärder

God kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift

B-körkort

Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Arbete med moderna betongtekniska processer eller i prefabricerad betongproduktion

Kvalitetsdokumentation och provtagning enligt standarder

Erfarenhet av styr- och övervakningssystem (PLC) eller digitala produktionssystem

Arbete i mindre eller medelstora industriföretag där flexibilitet och brett ansvar krävs

Har mekanikkunskap

Truckkort och vana att köra motviktstruck

Traverskort

Som person är du flexibel, säkerhetsmedveten och samarbetsvillig. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för kvalitet i ditt arbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du kan hantera flera uppgifter samtidigt och är lösningsorienterad vid driftstörningar. Du trivs med att arbeta fysiskt och har inte problem med att smutsa ner dig.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Dagtid

Placeringsort: Heby

Lön: Enligt överenskommelse och gällande kollektivavtal

Om Modern Cement Technology AB
MCT AB började att tillverka cementbaserade produkter 2015. Vi säljer dessa produkter i stort sett hela Sverige. Vi säljer produkterna i 20 kg plastsäckar på pall samt i pumpbil. Vi har en modern produktionslina som klarar av högt ställda kvalitetskrav från våra kunder. Vi inleder byggnationen av en ny fabrik i Heby under slutet av året, vilket kommer att ge oss möjlighet att utöka vårt produktsortiment till våra kunder.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.vasteras@lernia.se
Bakgrundskontroll
Bakgrundskontroll ingår som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8017265".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Heby municipality (visa karta)
744 32  HEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
10020411

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