Operatör Arborrverk
Blomberg & Stensson AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Katrineholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Katrineholm
2025-12-16
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomberg & Stensson AB i Katrineholm
Vi söker en erfaren operatör med vana av styrt arborrverk och ett genuint intresse för precisionsbearbetning.
Hos oss blir du en del av ett team som arbetar med avancerad mekanisk tillverkning, där kvalitet, noggrannhet och ansvar står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Självständig körning av styrt arborrverk.
Inställning, riggning och övervakning av maskin under körning.
Programjusteringar direkt i Heidenhain.
CAM-beredning och programframtagning i Mastercam eller liknande CAD/CAM-system.
Kontrollmätning och verifiering av mått enligt ritning.
Medverkan i förbättringsarbete gällande metoder, verktyg, fixturer och kvalitet.Profil
Erfarenhet av att köra styrt arborrverk (meriterande med större maskiner).
Goda kunskaper i Heidenhain-styrsystem.
Erfarenhet av Mastercam eller liknande för programmering/beredning.
God ritningsläsning samt förståelse för mätteknik och toleranser.
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta självständigt men även i nära samarbete med kollegor.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med modern maskinpark.
Varierande uppdrag med stora detaljer och höga krav på precision.
Möjlighet att påverka metoder och arbetssätt.
Kompetensutveckling inom maskiner, mätteknik och CAD/CAM.
Engagerade kollegor och ett jordnära klimat.
Heltid och fast månadslön.
Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning.
Tillträde snarast - urval sker löpande.Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan (CV och kort presentation) till:
Kontaktperson: Johan Svensson, Produktionschef
E-postadress: johan.s@blomberg-stensson.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Om företaget
Blomberg & Stensson är ett väletablerat industriföretag inom avancerad bearbetning och produktion. Som en del av RZ-koncernen, en stabil och växande industrigrupp inom svensk tillverkningsindustri, erbjuder vi både trygghet och utvecklingsmöjligheter i en modern och framåtsträvande organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: johan.s@blomberg-stensson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomberg & Stensson AB
(org.nr 556284-9710)
Vingåkersvägen 73 (visa karta
)
641 39 KATRINEHOLM Jobbnummer
9646508