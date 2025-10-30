Operatör
Ikea Industry Hultsfred AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Hultsfred Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Hultsfred
2025-10-30
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Industry Hultsfred AB i Hultsfred
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Har du en passion för att jobba med människor och teknik? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt? Är du en sann ambassadör för våra värderingar på IKEA? Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
En dag i livet med oss!
Som operatör på IKEA Industry Hultsfred tar du dig an ansvaret att styra och säkerställa vår helautomatiserade produktion där spånskivor tillverkas. Detta gör du tillsammans med ditt skiftteam som består av ytterligare 9 operatörer samt en mekaniker, en elektriker och er produktionsledare. Ditt skift ansvarar för hela processen från spån till färdig spånskiva genom att lägga in recept, justera parametrar, optimera körsätt och genom provtagning säkerställa kvalité. Som operatör arbetar du 5-skift vilket innebär att stor del av arbetstiden driver ditt skift processen, förbättringsarbete och problemlösning självständigt.
Så vem är du?
Du är prestigelös, initiativtagande och drivs av att lära dig nya saker som genererar bättre arbetssätt imorgon. Vissa arbetsuppgifter är fysiskt krävande, arbete på hög höjd, trånga utrymmen och arbete med skyddsutrustning kan exempelvis förekomma. Då är det extra viktigt att man bidrar med energi och arbetsmoral till sitt team för att tillsammans utföra arbetsuppgifterna på ett säkert och bra sätt. Du är ansvarsfull med hög egen drivkraft och gillar ordning och reda.
Vi använder oss av alkohol och drogtest vid anställning.Publiceringsdatum2025-10-30Profil
Meriterande är om du jobbar i processindustri eller har erfarenhet inom trä/såg eller processteknik. Du har hög teknisk förståelse, är praktiskt lagd och en god problemlösare. Vi använder bland annat 12 tons truckar så truckkort är ett krav och hjullastarkort meriterande.
Har du pannoperatörs-certifiering är det meriterande, annars bygger vi på din profil med detta vid start hos oss.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav. Du känner dig bekväm i office-program och har god datakunskap.
Vill du veta mer?
Kontakta Torgny Johansson 0495-75 51 04
Facklig kontakt: GS Erik Bouvin 0495-75 62 00.
Studies show that members of underrepresented communities don't apply for jobs unless they're 100% "qualified". If this is part of the reason you hesitate to apply, we like you to reconsider and give it a chance. Maybe your profile fits our needs much better than you think. We look forward to receiving your application.
From: "Why Women Don't Apply for Jobs Unless They're 100% Qualified" by Tara Sophia Mohr, August 2014 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636), http://ikea.com
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
9580952