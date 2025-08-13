Operatör
2025-08-13
Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta och kan starta omgående hos vår kund inom plastindustrin. Här får du chansen att snabbt komma in i en spännande bransch och bli en viktig del av teamet. Vi ser gärna att du haft viss erfarenhet av industrimiljö sedan tidigare för att snabbt kunna komma in i arbetet.
Arbetet är förlagt till treskift och skiften rullar enligt följande ordning: natt, eftermiddag och förmiddag.
Nattpassen är förlagda till söndag 22:10-06:00 och måndag till torsdag 22:50-06:00. Eftermiddagsskiftet löper måndag till torsdag 13:50-23:00, och förmiddagsskiftet är måndag till fredag 05:50-14:00.
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• Giltiga truckbehörigheter: A1-A4, B1-B4
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har du erfarenhet av travers är det meriterande.
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse eller god teknisk förståelse, och som är arbetsam, ansvarstagande och ordningsam. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, har god fysisk form, ett positivt förhållningssätt och är nyfiken på att lära dig nya saker.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sebastian Crona via sebastian.crona@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
