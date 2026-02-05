Operativ Transportplanerare, Sommarvikariat
ICA Sverige AB (Helsingborg) / Logistikjobb / Helsingborg Visa alla logistikjobb i Helsingborg
2026-02-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Sverige AB (Helsingborg) i Helsingborg
Transportplanerare (Sommarvikariat) - ICA DE Helsingborg
Vill du bidra till att skapa förutsättningar för framgångsrik försäljning i Sveriges ICA-butiker? Hos oss på Transport syd&väst planerar du och säkrar distributionen till butiker i södra Sverige. Du blir del av ett team om cirka 60 medarbetare på Långeberga i Helsingborg.
Om jobbet som Operativ Transportplanerare
Planera distribution till ICA-butiker i södra Sverige.
Boka/avboka transportresurser och hantera taktiska uppgifter.
Säkerställa transportplanering enligt gällande avtal.
Utföra administrativa uppgifter.
Ha daglig kontakt med avtalsparter, lagerdrift, kundsupport och butiker.
Är du den vi söker?
Mycket goda kommunikativa färdigheter och pedagogiskt språk på svenska, muntligt och skriftligt.
Analytiskt tänkande och förmåga att prioritera.
Grundläggande kunskaper i Excel och övriga Office-paketet.
Universitets/högskoleexamen inom logistik eller motsvarande erfarenhet (meriterande).
Meriterande: Erfarenhet från serviceyrken, kunskap om leveransplaner och ICA Sveriges infrastruktur, samt erfarenhet från transportbranschen.
Därför ska du välja ICA
Du får arbeta nära verksamheten där enkelhet, engagemang och entreprenörskap genomsyrar vardagen. Här finns möjlighet att påverka flöden och skapa värde för butiker och kunder.
Vad händer nu?
Sista dag att ansöka är 2026-02-24. Rekrytering sker löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast 2026-05-05.
Anställningstyp: Tillfällig anställning, längst till 2026-08-31.
Arbetstid: Heltid i två skift mellan 06:00-23:00 samt helger.
Kontaktperson: Maria Vaihinger, Chef Operativ Transport, maria.vaihinger@ica.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
ICA ska spegla våra kunder och samhället. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Om rollen kräver det behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning. På ICA DE Helsingborg tillämpas även slumpvisa alkohol- och drogtester, och vi strävar efter rökfria arbetsplatser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Långebergavägen 100 (visa karta
)
256 69 HELSINGBORG Arbetsplats
ICA Sverige AB (Helsingborg) Jobbnummer
9726339