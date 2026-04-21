Operativ teamleader till Redovisningskompaniet
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera rådgivning och kvalificerad redovisning med ledarskap och strategiskt ansvar? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu dig som vill vara med och driva Redovisningskompaniets byrå framåt. Rollen vi söker är en kombination av senior redovisningskonsult och teamleader, vilket innebär att ha ett helhetsansvar för leveransen till några av våra största kunder och samtidigt vara en viktig del i att utveckla team och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
"Redovisningskompaniet grundades 2019 och är en digital redovisningsbyrå med kontor i Nacka Strand. Vi har ett starkt fokus på service och kvalitet, vilket speglas i våra mycket nöjda kunder - och det är också anledningen till att vi fortsätter att växa.
Vi är en byrå i framkant som ständigt strävar efter att effektivisera våra processer med hjälp av de senaste tekniska verktygen, för att kunna lägga mer tid och energi på att skapa verkligt värde för våra kunder.
Våra kunder är små och medelstora aktiebolag, verksamma inom en rad olika branscher och drivna av engagerade entreprenörer.
I dagsläget är vi 5 medarbetare och söker nu en ny kollega till vårt team. Vi på Redovisningskompaniet brinner för att hjälpa företagare att lyckas - och vi lägger stor vikt vid att vara en effektiv och trygg samarbetspartner som verkligen gör skillnad för våra kunder.
På Redovisningskompaniet arbetar vi utifrån våra tre värdeord: positivitet, tillit och ansvar. Vi tar alltid med oss positivitet i mötet med både kollegor och kunder - vi tror på att bygga energi och peppa varandra i vardagen för att tillsammans skapa ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Tillit är grunden i våra kundrelationer - våra kunder ska känna fullt förtroende för att vi hanterar deras ekonomi med kompetens och omsorg. Ansvar genomsyrar vårt arbetssätt - vi äger våra resultat och tar ansvar för att driva vårt arbete framåt, både som individer och som team.
Våra mål och ambitioner
Vi är en redovisningsbyrå i utveckling med ambition att fortsätta växa under de kommande åren. För oss handlar tillväxt om att arbeta med rätt typ av kunder, leverera redovisningstjänster av hög kvalitet och samtidigt ha roligt på jobbet."Arbetsuppgifter
Som senior redovisningskonsult kommer du att ha ett övergripande ansvar för leveransen till några av våra största kunder. Arbetet innefattar månads-, kvartals- och årsbokslut, övergripande kvalitetskontroll samt viss koncernredovisning. Du har löpande kundkontakt med ett fåtal större kunder och levererar rådgivning och service på hög nivå. Vår ambition är att alltid leverera service i världsklass.
I rollen som teamleader har du ansvar för ett team om 5 personer i dagsläget. Rollen innefattar ett övergripande ansvar för det operativa arbetsflödet, fördelning av arbetsuppgifter och samordning och kvalitetssäkring av teamets leverans. Du fungerar som bollplank till VD och ansvarar för teamets utveckling, struktur och kvalitet. Tillsammans med VD driver du byrån framåt och är delaktig i att utveckla både arbetssätt och organisation.Profil
Du har en genuin vilja att leda och arbeta tillsammans med andra människor, och drivs av att bidra till både individers och verksamhetens utveckling. Du är mycket serviceinriktad och trivs i en nära dialog med kunder - särskilt entreprenörer - där du får agera bollplank, rådgivare och trygg partner i deras ekonomiska frågor.
Som person är du strukturerad, systematisk och har ett starkt kvalitetsfokus. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar proaktivt och har lätt för att se både detaljer och helhet. Framför allt motiveras du av att ta ett större ansvar och vara med och påverka - såväl operativt i det dagliga arbetet som mer strategiskt i hur vi utvecklar våra arbetssätt, kundrelationer och erbjudande framåt.
Du har minst 3 års erfarenhet av arbete inom redovisning, exempelvis som redovisningskonsult eller i en liknande kvalificerad roll. Du är trygg i redovisningsprocessen och van att arbeta självständigt med kunder, från löpande bokföring till bokslut och rapportering.
Tidigare erfarenhet av en formell ledarroll är inget krav. Det viktigaste för oss är att du har viljan, mognaden och potentialen att växa in i ett ledarskap, och att du tycker det är både roligt och meningsfullt att stötta och utveckla andra i deras arbete.
Framgångsfaktorer
• Minst 3 års erfarenhet av arbete inom kvalificerad redovisning
• Meriterande med bakgrund från revision, redovisningsbyrå eller som bolagsekonom.
• Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Social, kommunikativ och serviceinriktadOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Nacka, Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-05-31
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då tjänsten ska tillsättas inom kort. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Westin-James; 072-215 15 34. Så ansöker du
