Operativ lagerplanerare till Centrallager, Regionservice
2026-01-01
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en ansvarstagande lagerplanerare som är duktig på att se helhet och hitta lösningar? Trivs du med att arbeta självständigt och med teamet mot uppsatta mål? Har du tidigare erfarenhet av lagerplanering från ett större lager? Nu söker vi en lagerplanerare till vårt nya centralager, välkommen att söka dig till oss!
Att arbeta sida vid sida med sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Som serviceleverantör verkar Regionservice i en komplex miljö där vikten av rätt flöden, fungerande logistik och samordning av leveranser påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag att ge patienterna god och säker vård. Här är Regionservice en viktig resurs för att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och lägger stor kraft på att utveckla verksamheten, tjänsteleveranserna och organisationen i stort.
Regionservice vision är - En bättre partner för vården! Publiceringsdatum2026-01-01
Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad operativ lagerplanerare som kommer vara en nyckelperson i vårt logistikteam. Du kommer att arbeta nära lager, transport och materialplanering för att säkerställa effektiva flöden och hög leveransprecision. Till din hjälp kommer du att ha systemstöden MS Dynamics 365 och Astro WMS. Du kommer att ansvara för att optimera lagerhanteringen, säkerställa effektivitet i flödena och bidra till att våra kunder får sina leveranser i tid.
Dina arbetsuppgifter är:
• Med systemstöd i realtid planera och optimera lagerflödet, hitta och lösa flaskhalsar
• Omfördela resurser
• Bevaka in- och utleveranser
• Se till att turavgångar håller planerade tider
• Koordinera med transport och plock för att minimera ledtider
• Hantera avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
• Delta i utvecklingsprojekt för lagret.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har minst godkänd gymnasial utbildning och flerårig erfarenhet av lagerplanering eller liknande logistikroll. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Vidare så är du bekväm med administration och har god systemvana från ERP, WMS och kunskap i Excel. Du trivs och känner dig trygg med att fördela arbetsuppgifter inom en lagerverksamhet eller motsvarande.
Vi vill att du som person är ansvarstagande, noggrann, samarbetsvillig och kommunikativ. Ordning och reda är en självklarhet för dig och du har goda analytiska färdigheter samt tycker det är kul och har förmåga att arbeta med datainsamling.
För oss är arbetsmiljön mycket viktig och vi arbetar med ständiga förbättringar, nytänkande och ett aktivt arbete där du förväntas bidra med engagemang och ta initiativ till förbättringar.
För oss är det viktigt att du delar och lever Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande samt omtanke och respekt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Det kan bli aktuellt med provanställning för denna tjänst.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
