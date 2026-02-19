Operativ IT-avtalscontroller
Vi söker nu en erfaren Operativ IT-avtalscontroller (nivå 3) för ett konsultuppdrag där du får en viktig roll i att stärka styrning, kontroll och kvalitet i arbetet med IT-avtal och leverantörer.
I rollen blir du en nyckelperson i stabsenheten på IT-avdelningen och arbetar nära både verksamhet, IT och externa leverantörer. Uppdraget är operativt och passar dig som är strukturerad, självgående och trivs med uppföljning, kontroll och förbättring.
Uppdraget kräver att du har erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer inom drift och infrastruktur, där det finns många beroenden mellan system, tjänster och leverantörer.
Om rollen
Som Operativ IT-avtalscontroller arbetar du med hela avtalslivscykeln - från ingångna avtal till uppföljning, förnyelse och leverantörsstyrning. Du förväntas kunna se helheten, identifiera risker och säkerställa att avtal och leverantörsrelationer långsiktigt stödjer verksamhetens behov.
Exempel på arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Ansvara för löpande hantering och uppföljning av IT-avtal genom hela avtalslivscykeln
Säkerställa avtalsefterlevnad samt identifiera risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter
Stötta och vägleda beställare och chefer i deras ansvar för leverantörsstyrning
Analysera och följa upp nyttjande av avtalade tjänster samt bidra till ökad kostnadskontroll
Föreslå effektiviseringar och förbättrade arbetssätt inom avtalshantering och leverantörsstyrning
Ha löpande dialog med externa leverantörer och interna intressenter
Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som kan kombinera detaljfokus med ett tydligt helhetsperspektiv.
Obligatoriska krav
Konsulten ska minst ha följande kompetenser och/eller erfarenheter:
Minst 4 års aktuell arbetslivserfarenhet av avtalshantering avseende IT-avtal
Minst 2 års aktuell erfarenhet av att säkerställa avtalsefterlevnad för IT-avtal inom drift och infrastruktur
Erfarenhet av arbete med upphandlingar
Erfarenhet av arbete med licenshantering
Erfarenhet av samverkan och uppföljning av externa leverantörer
Personliga egenskaper (bedöms vid intervju)
Strukturerad med god förmåga att planera, dokumentera och följa upp
Förmåga att analysera stora mängder information och lyfta fram det som är relevant
God samarbetsförmåga, hjälpsam och med ett professionellt bemötande
Snabblärd, flexibel och kan anpassa sig vid förändrade förutsättningar
Praktisk information
Startdatum: 2026-04-01
Slutdatum: 2028-03-31
Option: 1 + 1 år
Omfattning: Heltid
Placering: Sundbyberg
Inkludering och säkerhetsprövning
Kundens IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas.
Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, vilket innebär att säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll kan bli aktuell. Processen kan ta 8-12 veckor, och uppdraget kan inte påbörjas innan detta är genomfört.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som matchar specialister och ledare med uppdrag inom IT, teknik, verksamhetsutveckling och offentlig sektor. Vi arbetar nära både konsulter och kunder för att skapa långsiktiga samarbeten med hög kvalitet, tydlighet och professionalism.
