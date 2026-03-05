Operativ inköpare till SJ
SJ AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-03-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJ AB i Solna
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du spela en nyckelroll i att få ut våra tåg i trafik, genom att säkerställa att rätt komponenter finns på rätt plats, i rätt tid? Vi vet att tåg är framtiden, och hos SJ får du möjlighet att bidra till ett effektivt, säkert och hållbart resande i en organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsresa.
Din kommande roll
Som operativ inköpare är du en central del av vår fordonsdivision inom underhåll av tåg. Du arbetar nära produktion, underhåll och våra leverantörer för att säkerställa att depåerna får rätt material och komponenter för att genomföra underhåll på våra tåg.
SJ är i en utvecklingssresa med en historisk satsning på ny fordonsflotta och digitala arbetssätt, något som skapar nya möjligheter och perspektiv för inköp. Du kommer arbeta i våra nybyggda kontorslokaler i Nordens största persontrafiks depå tillsammans med ett engagerat och härligt team. Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov.
I rollen kommer du bland annat att:
Ha daglig kontakt med SJs leverantörer inom Trafiknära Underhåll för att säkerställa effektiva materialflöden
Arbeta med prognoser, avrop och uppföljning av leveranser
Driva utvecklingsarbete tillsammans med leverantörer för att förbättra leveranssäkerhet och logistik
Delta i logistik- och inköpsprojekt, t.ex. lageroptimering och kostnadsbesparingar
Upprätta inköpsplaner och medverka vid upphandlingar av material och tjänster
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har arbetat tidigare med inköp inom teknisk miljö. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och bra på att prioritera eftersom du hanterar flera parallella materialflöden och leveranser i högt tempo. Du har ett affärsmässigt, lösningsorienterad och analytiskt sätt att tänka. Det hjälper dig att förstå våra tekniska komponenter samt hur de påverkar säkerhet och funktion. I rollen samarbetar du tätt med flera delar av organisationen samt externa leverantörer, vilket gör det viktigt att du är kommunikativ. Du är van vid att bygga goda relationer som skapar flyt och kvalitet i materialkedjan.
Vi ser att du har:
Minst 3år erfarenhet av inköp inom teknisk miljö
God datorvana och kunskap i Microsoft Office
God på svenska och engelska i tal skrift
Hög säkerhetsmedvetenhet och ansvarstagande
Meriterande med erfarenhet av SAP
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 26 Mars. Vid frågor om tjänsten kan du alltid kontakta kontaktperson Olivier Rabeony, Olivier.Rabeony@sj.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7336095-1875979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Växlarevägen 29 (visa karta
)
170 63 SOLNA Jobbnummer
9779277