Operativ Inköpare till E-handelsbolag
Make Webo AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lidköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lidköping
2026-01-07
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Make Webo AB i Lidköping Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
MaKe WeBo AB specialiserar sig på e-handel med svenska varor för export. Verksamheten har växt stadigt sedan starten 2004 och är idag en av de ledande aktörerna på marknaden. Med kunder över hela jordklotet arbetar MaKe WeBo ständigt med att ligga i framkant och att sätta kunden i fokus. I Lidköping är man ca 14 anställda och företaget är en del av en större e-handelskoncern i Sverige.
Om rollen
Vi söker nu en Operativ Inköpare till vår e-handelsverksamhet. I denna roll har du en central funktion i att säkerställa korrekta lagernivåer och hög tillgänglighet mot våra kunder. Du arbetar nära både leverantörer, logistik och interna team för att driva ett effektivt och datadrivet inköpsarbete.
Rollen passar dig som är drivande, analytisk och trivs med att arbeta med siffror. Du har mycket god vana av Excel, gillar att analysera data och använda siffror som beslutsunderlag för att optimera inköp och lagernivåer.Dina arbetsuppgifter
Operativt inköpsarbete inklusive orderläggning och uppföljning
Analys av försäljning, prognoser och lagernivåer för att optimera lageromsättning och kapitalbindning
Löpande kontakt med leverantörer kring leveranser, volymer, ledtider och avvikelser
Uppföljning av inköp, kostnader och leveransutfall samt identifiering av förbättringsmöjligheter
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete inom inköp och logistik
Uppdatering och kvalitetssäkring av artikel- och leverantörsdata i affärssystem
Samarbete med interna avdelningar såsom försäljning, kundtjänst och lager Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av inköp, gärna inom e-handel, logistik eller snabbrörliga flöden, alternativt relevant eftergymnasial utbildning
God analytisk förmåga och förståelse för siffror, prognoser och datadrivna beslutsunderlag
Mycket god system- och datavana; erfarenhet av affärs- och inköpssystem samt analysverktyg är meriterande
Erfarenhet av Visma och Qlik ses som ett extra plus
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, initiativtagande och analytisk, med ett starkt eget driv och en naturlig förmåga att ta ansvar. Du har ett genuint intresse för siffror och analys och använder insikter från data för att lösa problem och kontinuerligt förbättra arbetssätt och processer. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat och trivs i en snabbrörlig miljö med högt tempo och korta beslutsvägar, där du utgör en viktig del av företagets helhet och resultat.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande e-handelsverksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla inköps- och lagerprocesser och din egen arbetssituation
En varierande och ansvarsfull roll i ett engagerat team
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Arbetsplatsen kommer att vara på vårt kontor i Lidköping.
Ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på email; jobb@makewebo.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV samt ev. referenser senast 2026-01-28
Ange gärna löneanspråk i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@makewebo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Make Webo AB
(org.nr 556709-8933)
531 02 LIDKÖPING Jobbnummer
9672375