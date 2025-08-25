Operativ Inköpare, Saab Linköping
2025-08-25
Jefferson Wells söker nu en operativ inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos Saab i Linköping. Uppdraget ger dig chansen att bli en viktig del av Saabs inköps- och logistikteam och bidra till utvecklingen av avancerade lösningar inom försvars- och säkerhetsområdet.
Din framtida utmaning
Som operativ inköpare på Saab får du ett brett och varierande uppdrag där du ansvarar för ett antal leverantörer och är en viktig länk mellan inköp, logistik, utveckling och produktion. Rollen innebär både strategiska och operativa moment och ger stora möjligheter att påverka och utvecklas i en dynamisk organisation.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Operativt ansvar för ett antal leverantörer
* Delta i arbetet med inköps- och prognosplaner tillsammans med inköp, sälj och utveckling
* Driva inköps- och logistikfrågor i utvecklingsprojekt och vid produktändringar
* Bidra i leverantörsuppföljningar tillsammans med leverantörer och interna intressenter
* Arbeta kontinuerligt med processutveckling och förbättringar inom inköp och logistik
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och ansvarstagande person med erfarenhet inom inköp och logistik. Du trivs i en roll med många kontaktytor, där både samarbete och eget driv är avgörande för att lyckas.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet inom inköp/logistik, gärna med teknisk bakgrund
* Relevant utbildning inom logistik, inköp, ekonomi, teknik eller motsvarande erfarenhet
* Fördelaktigt med erfarenhet från elektronikbranschen
* God analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med dataanalys
* Vana vid MS Office och affärssystem
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du strukturerad, initiativrik och kommunikativ. Du har lätt för att bygga relationer, driver dina arbetsuppgifter framåt och trivs i en miljö där du får ta ansvar och bidra till förbättringar.
Observera: uppdraget omfattas av säkerhetsskydd och kräver svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser.
Vad erbjuder vi?
Som konsult hos Jefferson Wells får du en trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och möjlighet till kompetensutveckling - samtidigt som du arbetar på plats hos Saab, ett globalt högteknologiskt företag som är ledande inom försvars- och säkerhetslösningar.
Hos Saab blir du en del av en dynamisk verksamhet där inköp, logistik och produktion är centrala delar i arbetet med att leverera avancerade produkter till en global marknad.

Publiceringsdatum: 2025-08-25

Så ansöker du

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
