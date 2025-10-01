Operativ inköpare i Västerås
Till vår globala kund i Västerås söker vi nu en operativ inköpare. Verksamheten specialiserar sig inom tillverkning av stora motorer och generatorer. Denna roll är central för att hantera inköpen. Du kommer att få möjligheten att utveckla och implementera effektiva processer samt ha nära samarbete med interna kollegor och leverantörer. Vi hoppas att du kan börja så snart som möjligt.
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader då man blir anställd av oss på Cleverex Bemanning men du spenderar dagarna ute hos kund. Om samarbetet känns bra finns det möjlighet till förlängning eller en eventuell överrekrytering.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö där du spelar en avgörande roll
• Möjlighet att påverka och driva förändringar för att öka effektivitet och kvalitet
• En professionell och inkluderande arbetskultur som värdesätter driv, initiativtagande och kommunikationDina arbetsuppgifter
I rollen som operativt inköpare kommer du att ha dessa följande dagliga arbetsuppgifter:
• Ansvarar för inköp och säkerställer att alla nödvändiga produkter, komponenter och tjänster finns tillgängliga
• Identifiera, utveckla och förhandla med leverantörer för att säkerställa bästa kvalitet, kostnad och leveransvillkor.
• Planera och följa upp inköp samt hantera och förhandla fram avtal och villkor
• Arbeta för att optimera leveranskedjan, förbättra logistiken och minska kostnaderProfil
• Du har en eftergymnasial utbildning inom teknik, logistik eller produktion
• Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
• Vi ser att du har erfarenhet av operativt inköp, industriell produktion eller liknande
• Erfarenhet av SAP är mycket meriterande
För denna tjänst ser vi att du har goda kommunikationsförmågor och en kompetens att analysera data effektivt. Du är självgående och vågar arbeta proaktivt samtidigt som du är strukturerad i ditt arbete. Vidare är du en person som trivs i en varierad vardag där det stundtals är högt tempo. Vi söker dig som har ett helikopterperspektiv och kan se förbättringsmöjligheter.Övrig information
Start: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Placering: Västerås
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex och vår kund önskar att alla förfrågningar besvaras av oss. Du är välkommen att skicka alla frågor angående rollen till: rekrytering@cleverex.seOm företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Ersättning
