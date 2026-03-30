Operativ inköpare
Consensus Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlsborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlsborg
2026-03-30
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Karlsborg
, Motala
, Skövde
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige
Som operativ inköpare inom affärsområde Small & Medium Caliber Ammunition (SMCA) får du chansen att tillhöra ett kunnigt team och framgångsrikt företag som bidrar till nationers och individers säkerhet. Vi kan nu erbjuda en samarbetsinriktad team-player en variationsrik och viktig roll i en kraftigt växande verksamhet med korta beslutsvägar och där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Om rollenInköpsavdelningen inom SMCA arbetar brett över affärsområdets enheter i Karlsborg och Vingåker. Som operativ inköpare är du en del i en tajt grupp som jobbar gemensamt mot uppsatta mål. Ditt huvudsakliga ansvar blir inköp av produktingående varor och tjänster från tilldelade leverantörer till affärsområdets enheter.
Du har ett nära samarbete med såväl planering, produktion, kontrakt och R&D. Du kommer att vara behjälplig i orderplaneringsarbetet och medverka till att ta fram prisuppgifter vid offertarbete. I samband med leverantörsbedömningar har du även en tät samverkan med SQA (kvalitetsingenjör inom inköpsorganisationen).
Inköparens roll är bred och innehåller operativa uppgifter men har även taktiska inslag. Exempel på arbetsuppgifter:
Inköp/avtal för produktingående varor och tjänster
Kort och långsiktig planering av kritiska råvaror
Reklamationshantering gentemot leverantörer
Lageroptimering
Leveransbevakning
Leverantörsbedömningar, leverantörsval
Förfrågningsarbete inför offerter
I rollen ingår ett fåtal leverantörsresor per år samt några resor till övriga Nammo-siter i Sverige. Du är rapporterar till inköpschefen för affärsområde SMCA och blir placerad på vår site i Karlsborg.
Vår kandidatDen kandidat vi söker har relevant utbildning inom teknik, logistik eller ekonomi, gärna på högskolenivå. Du har ett par års erfarenhet av självständigt inköpsarbete. Erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete och medverkan vid kvalitetsrevisioner gentemot leverantörer är meriterande. Även erfarenhet av planering av produktion och kunskap om inköp av metaller är meriterande. Du har mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Som person är du samarbetsinriktad och har lätt för att skapa långsiktiga relationer. Du har ett affärsmässigt sätt och drivs av att skapa resultat som gynnar såväl egen verksamhet som leverantör. Ditt arbetssätt är strukturerat och du är van att självständigt driva dina uppgifter.
KontaktVi samarbetar med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Hanna Malmborg 073-048 68 40 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu
då vi hanterar ansökningar löpande men senast 8 april.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Fabriksvägen (visa karta
)
546 30 KARLSBORG Arbetsplats
Nammo Jobbnummer
9826490