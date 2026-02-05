Operativ inköpare
Gandalf Distribution AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gandalf Distribution AB i Stockholm
, Borås
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Gandalf Distribution söker operativ inköpare till vårt kontor i Stockholm
Vi fortsätter växa och behöver nu stärka upp inköpsorganisationen med en driven och strukturerad Operativ Inköpare. I rollen blir du en nyckelperson i vårt dagliga flöde och arbetar nära produktchefer, logistik samt våra nordiska återförsäljare.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som Operativ Inköpare kommer du att:
Arbeta med dagliga operativa inköp och orderläggning
Säkerställa rätt lagernivåer och följa upp leveranser
Koordinera med leverantörer globalt
Hantera prisuppdateringar, artikeldata och produktinformation
Stötta organisationen i att hålla hög servicegrad gentemot våra interna team
Delta i planering, prognoser och olika förbättringsinitiativ
Vi söker dig som:
Har ett högt eget driv och gillar att ta ansvar
Är noggrann, strukturerad och trivs i ett högt tempo
Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har goda kunskaper i Excel och Office-paketet
Gärna har eftergymnasial utbildning inom inköp eller motsvarande
Erfarenhet från operativt inköp eller liknande roll är meriterande
Vi erbjuder dig ett mycket spännande och utvecklande arbete i ett företag som alltid strävar framåt och vill utvecklas. Du kommer till en arbetsplats där professionalism och kvalitet är ledorden. Placeringsort Stockholm. Vi erbjuder dig också att kunna jobba en del av tiden hemifrån, men med utgångspunkt från kontoret.
Skicka din ansökan via mail senast 2026/02/27. Vi vill att din ansökan består av CV samt personligt brev.
OBS! Märk din ansökan med "Operativ inköpare-FEB26", både i ämnesraden och på handlingarna. Du skickar din ansökan till jobb.inkop@gandalf.se
Tjänsten rekryteras löpande.
Om Gandalf Distribution AB
Gandalf grundades 1984, omsatte 2,5 miljarder 2024 och har i dag 100 anställda. Sedan 2017 är Gandalf Distribution en del av ELKO Group, med verksamhet i 30 länder. Vi importerar, marknadsför och säljer IT relaterad hårdvara, mjukvara och konsumentelektronik till återförsäljare i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb.inkop@gandalf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gandalf Distribution AB
(org.nr 556536-9476), http://www.gandalf.se
Ulvsundavägen 106 C (visa karta
)
168 67 BROMMA Jobbnummer
9725720