Operativ Inköpare
2025-09-15
En av våra operativa inköpare har valt att gå vidare varpå vi nu söker en ersättare.
Vad innebär det att jobba som Operativ Inköpare?
Som Operativ Inköpare kommer du att spela en central roll i att utveckla och förvalta våra leverantörsrelationer, både internt och externt. Du kommer att ha fullt ansvar för ett antal avtalsrelationer och arbeta med inköpsplanering, förhandlingar, analyser och utveckling för att säkerställa hållbarhet och kvalitet i hela vår leverantörskedja. Vår inköpsavdelning är en nyckelfunktion i verksamheten och som en del av vårt team kommer du att vara med och driva vår tillväxtresa. Du ingår i ett team om 14 personer och rapporterar direkt till Inköpschef.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
• Säkerställa kontinuerlig försörjning av lagervaror till vårt centrallager
• Optimering av lagervärden
• Fullt avtalsansvar för ett antal leverantörer, inklusive förhandling och utveckling av samarbeten
• Genomföra leverantörsbedömningar och regelbundna utvärderingar
• Säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning och hållbarhetskrav
• Löpande KPI-uppföljning och rapportering
• Delaktighet i projekt och satsningar som företaget gör
Vi ser att du
Är en passionerad och resultatorienterad inköpare som jobbar mot mål och som gillar att driva förändring. Du är självgående, har förmåga att fatta egna beslut och trivs samtidigt att jobba tillsammans i ett team. Du är kommunikativ och trovärdig person som trivs med att bygga långsiktiga relationer - både internt och externt.
Som person är du driven och målmedveten, din analytiska förmåga är mycket god och du ser vikten av att följa upp resultat. Du är noggrann, arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Du har minimum en gymnasial utbildning
• Du har relevant erfarenhet av Operativt Inköps- eller anskaffningsarbete
• Erfarenhet från Affärssystem
• Mycket goda Excel-kunskaper och erfarenhet av MS Office
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
• Förhandlingsteknik eller god vana
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi, logistik eller inköp
• Minst 3 års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Förhandlingsvana och erfarenhet från internationella inköp
• Kunskaper i affärssystem som M3, JDA och QlikView
• LEAN-kompetens
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett arbete där flexibilitet möter ansvar, och personlig samt yrkesmässig utveckling står i fokus. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Du får tillgång till förmåner såsom förskottssemester, lunchbidrag, friskvårdsbidrag, förmånscykel, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet. De flesta roller hos oss ger möjlighet till distansarbete i samråd med chef, vi erbjuder kompetensutveckling och du deltar i vårt belöningsprogram.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - speglar vilka vi är, både som individer och som företag. Vår värdegrund är hjärtat i vår företagskultur och speglar både vår historia och vår ambition. Den leder oss i vårt arbete för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. När vi konsekvent fattar beslut i linje med våra värderingar, rör vi oss steg för steg mot vår vision.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Örebro - vårt huvudkontor
Övrigt: Vi söker dig som har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista 30 september 2025.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
Kontaktperson är Inköpschef Selma Terzic, 070-2834714
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
• Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringen.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.Formulärets nederkant Ersättning
