Är du redo att ta nästa steg i din karriär som Operativ Inköpare och vill arbeta på ett dynamiskt och innovativt företag? Vi söker nu en engagerad och noggrann Operativ Inköpare till en av våra uppdragsgivare i Jönköping.
Tjänsten är initialt på konsultbasis och möjlighet för övergång i anställning direkt till kund finns för rätt person efter konsulttidens slut.
I rollen som Operativ Inköpare på ansvarar du för att säkerställa leverans av planerade behov till företagets produktion, som präglas av en stor projektfokus. Du är med och utvecklar arbetet och ser till att varor finns för leverans på ett resurseffektivt sätt. Då inköpen hos detta kundföretag innefattar tekniskt komplexa lösningar ställer det krav på kvalitet, flexibilitet och samarbete både internt och externt. Du kommer att ha mycket kontakt med leverantörer, men likaväl internt med flera olika enheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Inköp av material och tjänster baserat på planerade behov
• Beställning och leveransbevakning
• Kostnadsuppskattningar
• Hantering av leverantörsuppföljning
• Flödesoptimering
Du rapporterar till Inköpschef
Arbetstid: Heltid, Kontorstider måndag till fredag
Ort: Jönköping
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildning inom Supply Chain och gärna tidigare erfarenhet inom inköp. Vidare har du förståelse för information- och materialflöden och är van att arbeta i olika affärssystem. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
För att trivas i rollen som operativ inköpare behöver du vara ansvarstagande, proaktiv och lösningsorienterad. Du har förmåga att agera i nuet samtidigt som du behåller fokus på målet. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga, kan fatta snabba beslut samt tycker om att ha många kontaktytor och samarbeten både internt och externt.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din Konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför omfattas din anställning på Poolia självklart av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
