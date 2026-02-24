Operativ Housekeeping Supervisor (100%)- till First Hotel Brommaplan
First Hotel Brommaplan - Bromma, Stockholm
Vill du arbeta i en roll där du både leder och är en del av driften - och där ditt arbete gör verklig skillnad?
Vi är ett mindre, personligt hotell med 68 rum. Hos oss är beslutsvägarna korta och varje medarbetare har betydelse. Nu söker vi en ambitiös Housekeeping Supervisor som vill ta ansvar för kvalitet, struktur och det dagliga flödet inom housekeeping.
Om rollen
Detta är en operativ tjänst. Du arbetar aktivt i städteamet samtidigt som du leder, planerar och följer upp arbetet.
Du är den naturliga länken mellan housekeeping, reception och vaktmästare och ser till att verksamheten fungerar smidigt - både i rummen och bakom kulisserna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Fördela rum och leda det dagliga arbetet
Säkerställa hög kvalitet i hotellrum och allmänna utrymmen
Introducera och stötta medarbetare i rutiner och arbetssätt
Följa upp checklistor och kvalitetsnivå
Ansvara för tvättorder och ha löpande kontroll på linneförråd
Säkerställa att rätt mängd linne och förbrukningsmaterial finns tillgängligt
Hantera beställningar av förbrukningsmaterial vid behov
Samarbeta nära reception och vaktmästare
Administration är inte huvudfokus, men du behöver ha datorvana och vara bekväm med enklare system och scheman.
Erfarenhet från hotellhousekeeping
Erfarenhet av att ta ansvar eller arbetsleda i team
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Datorvana
Förmåga att arbeta strukturerat och hålla tempo
Vi söker dig som
Är ambitiös och vill utvecklas i din roll.
Är trygg i att leda, följa upp och skapa struktur.
Har öga för detaljer och kvalitet.
Är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat och samarbetar naturligt med både kollegor och andra avdelningar.
Hos oss är samarbete avgörande. Vi hjälper varandra och tar gemensamt ansvar för helheten.
Anställningsvillkor
Heltid 100 %
Schemalagd dagtid, arbete varannan helg
Tillsvidareanställning med provanställning
Kollektivavtal finns
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsplatsens adress
First Hotel Brommaplan
Kvarnbacksvägen 135, 168 74 Bromma
