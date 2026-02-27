Operativ Försäljningschef till Barsebäck Resort
2026-02-27
Barsebäck Resort har sedan 1969 erbjudit golf i världsklass och erbjuder dess besökare en upplevelse utöver det vanliga. Här finns boende, mat, konferens, aktiviteter och två fantastiska golfbanor. Vi på Barsebäck har höga ambitioner att skapa en upplevelse i mästarklass. Vi letar därför efter dig som vill vara en nyckelspelare i att skapa starka kundrelationer och driva vårt försäljningsarbete framåt.
Om rollen
Försäljningschefens uppdrag är att operativt driva och utveckla försäljningen för hela anläggningen i linje med verksamhetens mål, med fokus på ökad beläggning, lönsamma affärer och starka kundrelationer.
Att stärka det totala erbjudandet blir en viktig del i den operativa försäljningschefens uppdrag. Målet är att nå fler gäster, både medlemmar och personer i närområdet, men även fler nationella och internationella gäster och helt nya kundgrupper - med ett bredare erbjudande.
Rollen är starkt genomförandeorienterad och ansvarar för att omsätta strategi till konkret försäljning i vardagen, med målet att skapa en upplevelse i mästarklass. I rollen säljer du inte bara rum och golf - utan en helhetsupplevelse av Barsebäck Resort!
Idag består teamet av en säljare/KAM och en bokningsansvarig. På sikt kommer försäljningsorganisationen växa ytterligare. Vi letar därför efter dig som förutom ditt operativa driv har goda ledaregenskaper och trivs med att coacha som sätta struktur för försäljningsarbetet.
Rollen rapporterar direkt till VD Patrik Elfwing, ingår i ledningsgruppen och arbetar nära kollegor inom bland annat marknad, operations och ekonomi.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva försäljning av konferenser & företagsevent, golfpaket, hotell/logi samt restaurang- och eventarrangemang
Leda ett växande sälj och bokningsteam
Upprätthålla goda gästrelationer
Bygga långsiktiga relationer med företagskunder och partners
Vara synlig i nätverk, affärsforum och lokala sammanhang
Upprätthålla ett sömlöst arbete med dina kollegor inom bland annat marknad och operations
Säkerställa att leverans och försäljningslöfte hänger ihop
Skapa attraktiva kampanjer och paketlösningar
Arbeta mot tydliga försäljningsmål och KPI:er samt följa upp resultat veckovis och månadsvis
Fånga upp trender och kundbehov
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi letar efter dig som är en do:er och trivs i en operativ försäljningsroll. Du har också förmåga att lyfta blicken och är van vid att sätta struktur och arbeta systematiskt.
Du brinner för relationer och gör alltid "det lilla extra" när det kommer till service. Vi söker dig som är stark inom det egna genomförandet samtidigt som du besitter goda ledaregenskaper.
"Vi letar en kollega som har ett naturligt självledarskap och värdskap - en person som har gästens/kundens behov för ögat och företagets verksamhet och utveckling i hjärtat"
Patrik Elfwing, VD
Professionell erfarenhet
Försäljningserfarenhet inom både B2C och B2B
Erfarenhet av försäljning inom event och/eller destination
Erfarenhet av att leda säljare
Förmåga att skapa och utveckla affärer
God ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot budget och mål
Det är meriterande om du har erfarenhet av CRM- och bokningssystem
Kompetens & personliga egenskaper
Operativ - trivs ute i affären varje dag
Relationsskapare - bygger förtroende snabbt
Strukturerad - arbetar systematiskt
Serviceorienterad - förstår helhetsupplevelsen
Resultatdriven - motiveras av affär och avslut
Teamorienterad - motiverar och inspirerar din omgivning
Strategisk höjd med operationell drivkraft
Hög integritet
Om Barsebäck Resort
Till Barsebäck Resort kommer du för att spela på golfbanor i mästarklass. Vi erbjuder våra gäster bekvämt boende, på hotellet eller i våra villor, omsorgsfullt lagad mat och upplevelser i en magisk miljö med utsikt över Öresund.
Just nu är vi mitt i en spännande resa där vi fortsätter att utveckla Destination Barsebäck. Vi söker dig som brinner för att skapa en trivsam och utvecklande atmosfär, så att våra gäster och medlemmar vill återvända till oss om och om igen.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är XXX. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Barsebäck Resort samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
