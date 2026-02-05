Operativ Driftledare
Sveing AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveing AB i Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Som Operativ Driftledare har du en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att driften fungerar effektivt, att våra uppdrag håller hög kvalitet och att våra medarbetare har rätt förutsättningar att lyckas. Rollen är både operativ och ledande, med stort eget ansvar och nära samarbete med företagets ledning och administration.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Operativ drift & planering
Planera, leda och följa upp den dagliga städverksamheten
Styra och samordna periodiska storstädningar
Ansvara för planering och genomförande av golvvård, fönsterputs, special- och engångsuppdrag
Säkerställa rätt bemanning, material och arbetsmetoder för varje uppdrag
Personal & utbildning
Introducera och träna upp nya medarbetare
Säkerställa att personal arbetar enligt rutiner, kvalitetskrav och arbetsmiljöregler
Vara ett operativt stöd för personalen i det dagliga arbetet
Följa upp prestation, trivsel och utvecklingsbehov
Kvalitet & uppföljning
Genomföra regelbundna kvalitetskontroller hos kund
Säkerställa att uppdrag utförs enligt avtal och interna kvalitetsstandarder
Dokumentera avvikelser och vidta förbättringsåtgärder
Vara delaktig i utveckling av rutiner, arbetssätt och processer
Administration & samarbete
Ha daglig kontakt och nära samarbete med företagets administratör
Säkerställa korrekt informationsflöde kring scheman, bemanning och uppdrag
Bidra till struktur, planering och uppföljning av den operativa verksamheten
Arbetstider & placering
Arbetstiderna är huvudsakligen eftermiddag/kväll, men kan även inkludera visst helgarbete
Tjänsten utgår från vårt kontor i centrala Stockholm, med arbete ute hos kund
Vi söker dig som
Har erfarenhet från städbranschen, gärna i en ledande eller samordnande roll
Är trygg i operativt arbete inom storstädning, golvvård och fönsterputs
Har god förmåga att leda, motivera och utveckla medarbetare
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med planering och uppföljning
Har god svenska och engelska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av kvalitetskontroller och kunduppföljning
Administrativ erfarenhet (schemaläggning, rapportering, uppföljning)
Ambition att utvecklas vidare i en ledande roll
Om Sveing AB
Sveing AB grundades 2013 och är idag ett väletablerat städ- och serviceföretag med starkt fokus på kvalitet, pålitlighet och långsiktiga kundrelationer. Bolaget är stolt AAA-rankat och har genom åren mottagit flera utmärkelser samt innehar relevanta certifieringar inom branschen.
Vi är ett företag i fortsatt utveckling, där engagemang, ansvarstagande och yrkesstolthet står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
info@sveing.se
E-post: info@sveing.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveing AB
(org.nr 556943-4607)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9726493