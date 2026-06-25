Operativ chef till Mervida Hemtjänst
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2026-06-25
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Just nu rekryterar People by M en Operativ chef till Mervida Hemtjänst
För dig som vill leda på riktigt och utveckla en verksamhet som gör skillnad varje dag
Det här är rollen för dig som vill mer än att förvalta och som drivs av att utveckla både människor och verksamhet och som vet vad riktigt bra kvalitet faktiskt innebär.
Det här är en nyckelposition med fullt operativt ansvar för hemtjänsten i Stockholm och Norrköping där du leder genom andra. Du driver kvalitet genom struktur, och du bygger resultat genom människor.
Din roll:
Hos Mervida blir du spindeln i nätet, en närvarande och tydlig ledare för enhetschefer i Stockholm och Norrköping. Du sätter riktning, skapar engagemang och säkerställer att tjänsterna levereras med både hjärta och kvalitet.
Du rapporterar till VD och är en självklar del av ledningsgruppen, där dina idéer och din drivkraft är med och formar Mervidas framtid.
Du utgår från huvudkontoret i Stockholm men har en hög närvaro i verksamheterna främst i Stockholm men även i Norrköping.
Den här rollen finns för att skapa nästa steg i Mervidas utveckling.
Du får mandat att:
• leda och utveckla chefer med fokus på struktur, kvalitet och resultat
• sätta riktningen och skapa tydlighet i vad som är viktigt
• driva förbättringar som faktiskt gör skillnad i vardagen
• säkerställa att kvalitet, affär och uppföljning hänger ihop
Om Mervida:
Mervida AB är ett omsorgsbolag som är mitt uppe i en spännande tillväxtresa med verksamhet inom boendestöd, hemtjänst och ledsagning. Idag har Mervida ca 400 medarbetare fördelat på 8 hemtjänstenheter och 2 boendestödsenheter i Stockholm och i Norrköping.
Mervidas ambition är att utveckla ett modernt och kvalitetsdrivet omsorgsbolag med fokus på hållbarhet, professionalism och gott bemötande.
Hos Mervida får du inte bara ett jobb du får en möjlighet att påverka på riktigt. Mervida är ett bolag i utveckling där ditt ledarskap gör avtryck, varje dag, både för medarbetare och för de människor Mervida finns till för.
Vem Mervida söker:
Mervida ser att du är en trygg ledare med erfarenhet av att driva komplexa verksamheter inom hemtjänst eller omsorg.
Du:
• har flera års erfarenhet av att leda chefer och bygga organisation
• kombinerar affärsförståelse med starkt kvalitetsfokus
• är tydlig, handlingskraftig och vågar prioritera
• trivs i förändring och får saker att hända
Och kanske viktigast:
Du bryr dig om människor, kvalitet och om att skapa något som håller över tid.
Det här erbjuder Mervida:
Det här är en roll för dig som är framåtlutad.
För rätt person är den här tjänsten en möjlighet att:
• påverka en hel verksamhet
• utveckla både människor och struktur
• arbeta nära affär, kvalitet och ledarskap
• göra verklig skillnad varje dag
Praktiskt:
• Heltid
• Placering: Stockholm, med regelbunden närvaro i Norrköping
• Provanställning: 6 månader
• Kollektivavtal via Vårdföretagarna
• Lön enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor och vill veta mer? Hör gärna av dig till ansvarig rekryterare.
Mattias Svensson
073-747 26 44 mattiassvensson@peoplebym.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People by M AB
(org.nr 559551-7201)
118 23 STOCKHOLM Arbetsplats
People by M Kontakt
Rekryterare
Mattias Svensson mattiassvensson@peoplebym.com 0737472644 Jobbnummer
9979798