Operativ chef för affärsstöd
Wikan Personal AB / Chefsjobb / Bromölla Visa alla chefsjobb i Bromölla
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
LB-Hus är en av landets största leverantörer av nyckelfärdiga småhus på totalentreprenad och en del av koncernen Svensk Husproduktion. Genom våra husserier, LB Optimal och LB Start, erbjuder vi färdigpaketerade kollektioner med segmentets högsta standard – och generösa möjligheter för kunden att skapa sitt unika hem. Med smart produktion, aktiv produktutveckling och stark prismedvetenhet levererar vi det vi är kända för: Mest hus för pengarna.
Vill du vara med och skapa struktur, driva effektivisering och få saker att hända på riktigt? Vi söker nu en operativ chef för affärsstöd som vill ta ett helhetsgrepp om våra interna flöden och bidra till en mer effektiv och affärsnära organisation. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal. Arbetsuppgifter
Som operativ chef för affärsstöd ansvarar du för att leda och utveckla vår avdelning affärsstöd där order, kalkyl och offerter ingår. Du har en central roll i verksamheten där du fungerar som en brygga mellan olika funktioner och säkerställer att våra processer fungerar smidigt från start till mål.
Du arbetar nära verksamheten – inte från mötesrummet, utan operativt i vardagen. Ditt fokus ligger på att identifiera flaskhalsar, förenkla arbetssätt och effektivisera flöden, processer och rutiner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och utveckla avdelningen affärsstöd och vara en närvarande och tillgänglig ledare i verksamheten
• Identifiera förbättringsområden och driva effektiviseringar
• Skapa struktur och optimera arbetsflöden
• Arbeta tvärfunktionellt och stärka samarbetet mellan funktioner
• Följa upp verksamheten genom nyckeltal (KPI: er)
• Säkerställa ett starkt kundfokus i alla led
Du rapporterar till vår marknads- och försäljningschef.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har några års erfarenhet i en chefsroll, gärna som mellanchef, och är van att arbeta nära verksamheten. Du trivs i ett hands-on arbetssätt där du är delaktig i det dagliga arbetet och driver frågor framåt med tydligt fokus på resultat.
Du har en god administrativ förmåga och mycket god erfarenhet av att arbeta i affärssystem och CRM-system. Du är van att uttrycka dig professionellt i svenska i tal och skrift. Vidare har du en god förståelse för affärsflöden och ett starkt kundperspektiv som genomsyrar ditt arbete. Som person gillar du att driva projekt och att komma i mål!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en ny och central roll i bolaget där du får stort mandat att påverka och utveckla verksamheten. Här får du möjlighet att sätta strukturer, driva förbättringar och skapa tydlig affärsnytta, i nära samarbete med engagerade kollegor och med ett starkt fokus på resultat. Vi erbjuder våra anställda flextid, arbetstidsförkortning och friskvårdsbidrag.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid hos LB-Hus. Placeringsort är Bromölla (OBS! Ingen remote-tjänst) så vänligen uppge i ditt personliga brev vilken koppling du har till trakten. LB-Hus genomför bakgrundskontroller samt drog- och alkoholtest på nyanställda.
Vi tar emot din ansökan via www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är 7 augusti dock kommer urvalet och processen att påbörjas vecka 32 pga semestertider. Vid frågor kring tjänsten, vänligen mejla rekryteringskonsult Sara Kvist på sara@wikan.se
så besvaras frågorna sporadiskt under sommaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
LB-Hus Kontakt
Sara Kvist sara@wikan.se 044-590 65 12 Jobbnummer
9994494