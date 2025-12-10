Operativ butikschef till Eksjö
KB Jem & Fix / Chefsjobb / Eksjö Visa alla chefsjobb i Eksjö
2025-12-10
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KB Jem & Fix i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Jönköping
, Vimmerby
eller i hela Sverige
jem & fix söker nu en driven butikschef till vår butik i Eksjö!
Om rollen:
Som butikschef hos jem & fix har du det direkta ansvaret för driften av din butik. Rollen ger stort utrymme till att nyttja ditt goda affärsmannaskap, för att på bästa sätt leverera goda försäljningsresultat tillsammans med dina duktiga medarbetare. Du ansvarar för att löpande planera, utvärdera och följa upp butikens strävan mot målet att bli det självklara valet för alla hemmafixare.
Du hanterar även personalplanering samt utbildar och sätter upp tydliga mål för dina medarbetare. Vidare arbetar du operativt med den dagliga butiksdriften, som består av uppgifter såsom att beställa och ta emot varor, packa upp leveranser samt leda och aktivt delta i försäljning- och lagerarbetePubliceringsdatum2025-12-10Profil
Du är en ansvarsfull och prestigelös person som brinner för god kundservice. Du har en positiv attityd och ett starkt engagemang som du använder dig av för att lyfta både butiken och dina medarbetare. Din målsättning är att säkerställa att butiken är attraktiv för såväl kunder som medarbetare.
En förutsättning för att lyckas är att du är tydlig i din kommunikation och i ditt ledarskap samt att du är mål- och resultatorienterad. Du har viljan att utvecklas tillsammans med butiken och dina medarbetare. Med ditt coachande ledarskap föregår du med gott exempel genom ett aktivt deltagande i alla förekommande arbetsuppgifter i butiken.
Du har troligtvis några års erfarenhet av ledarskap och butiksdrift och känner dig säker och bekväm i denna typ av roll. Om du dessutom själv är en händig och hängiven hemmafixare, så är det ett stort plus.Kvalifikationer
• Arbete med kundservice och/eller försäljning, och dokumenterad ledarerfarenhet i minst 3 år.
• Körkort: B-kort eller AM-kort
I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt på din personlighet och på vilket sätt du kan komplettera det befintliga teamet med dina erfarenheter och ditt ledarskap.Om företaget
jem & fix är en lågprisbyggmarknad inom bygg, hem och trädgård. Vi är ett familjeägt dansk-svenskt bolag som öppnade sin första butik i Sverige 2005. Sedan dess har vi expanderat stadigt och bygger nya butiker löpande. I dagsläget har vi över 200 butiker spridda över Sverige, Danmark och Norge. Det gör oss till Nordens ledande lågprisbyggmarknad.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till utveckling i en organisation under stark expansion. Som butikschef hos jem & fix arbetar du med stor frihet under ansvar och har alltid bra stöd hos dina kollegor och chefer.
Du kommer att ingå i ett distrikt med flera andra butiker där samarbete och prestigelöshet står högt i kurs.
Anställningsvillkor
Lön enligt Unionens kollektivavtal.
Då butiken är öppen alla dagar i veckan förekommer det både dag-, kvälls- och helgarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader.
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön
Webbplats: https://www.jemfix.se
Vi tillämpar löpande urval. Sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KB Jem & Fix Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
jem & fix Jobbnummer
9636966