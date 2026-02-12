Operativ Arbetsledare inom städ - Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Vi söker nu en nyfiken och entusiastisk Operativ Arbetsledare som trivs med att leda ett team där serviceanda och samarbete är kärnan.
I rollen som Operativ Arbetsledare får du möjlighet att forma verksamheten genom ditt ledarskap
Din Roll och Ansvar
Som Operativ Arbetsledare har du chansen att driva verksamheten framåt med ditt engagemang. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att säkerställa smidig daglig drift. Detta inkluderar även resor över hela landet och du kommer att vara ansvarig för att vara i kontakt med kunder i samråd med driftavdelningen. Du har en viktig roll när det gäller att upprätthålla våra operativa standarder.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
- Ansvara för den dagliga driften och säkerställa att den är effektiv och problemfri.
- Kundansvar i samråd med driftavdelningen.
- Upprätthålla hög servicenivå och kvalitet.
- Skapa en positiv arbetsmiljö för våra medarbetare.
- Rapportera regelbundet till driftchefen om verksamhetens framsteg.
- Hoppa in som vikarie och utföra städarbetet vid behov.
- Arbetsledaren ansvarar för all personal som är kopplad till de tilldelade kunderna. Detta inkluderar att leda, fördela arbete och följa upp personalens arbetsuppgifter samt deras utveckling och behov.
Vad Du Kan Förvänta Dig
Du kommer att få en nyckelroll där du kan utveckla verksamheten med ditt ledarskap. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete och utveckling uppmuntras. Du kommer att vara en viktig del av teamet som strävar efter att leverera bästa möjliga service och resultat.Kvalifikationer
- Erfarenhet av ledarskap och arbetsledning.
- God förmåga att organisera och prioritera.
- Bra kommunikationsfärdigheter.
- Förmåga att resa enligt behov.
- Driven att upprätthålla hög kvalitet och service.
- Körkort/Manuell
- Microsoft OfficeSå ansöker du
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och tror att du passar in på beskrivningen ovan, ser vi fram emot att höra från dig.Anställningsvillkor
Anställning enligt vårt Kollektivavtal Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NanoClean World AB
