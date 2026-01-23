Operativ arbetsledare - Fjärrvärme
Jernbro Industrial Services AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-01-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jernbro Industrial Services AB i Karlstad
, Örebro
, Lidköping
, Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du leda där jobbet faktiskt händer - inte från kontoret?
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i utvecklingen och driften av fjärrvärmenätet. Som arbetande arbetsledare kombinerar du praktiskt hantverk med ledarskap och är med hela vägen från planering till färdig installation.
Det här är inte en skrivbordsroll. Det är en roll för dig som trivs bäst ute i verksamheten, nära teamet och produktionen, där besluten fattas snabbt och resultaten syns direkt.
Här leder du genom närvaro, erfarenhet och engagemang, med ansvar för både människor, utförande och kvalitet.
Om rollen
Som arbetande arbetsledare har du ett övergripande ansvar för att planera, leda och följa upp arbeten inom byggnation, underhåll och installation av fjärrvärmenät samt värmeväxlare. Du leder arbetslaget på plats och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, säkert och med rätt kvalitet.
Rollen kombinerar arbetsledning med praktiskt arbete, vilket innebär att du vid behov själv deltar ute i produktionen och har god insyn i både detaljer och helhet i projekten.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för den dagliga styrningen av arbetet ute på plats. Det innebär att du leder och samordnar montage- och installationsarbeten inom fjärrvärmenätet, inklusive installation, byte och driftsättning av värmeväxlare.
Vid behov är du operativt delaktig i rörarbeten, montage, svetsning och uppföljning av schaktarbeten. Du planerar arbetsmoment, resurser och material samt har löpande kontakt och samordning med beställare och andra entreprenörer.
Du ansvarar även för egenkontroller, kvalitetssäkring och dokumentation samt säkerställer att arbetet utförs enligt gällande säkerhetskrav, rutiner och regelverk.Kvalifikationer
• Erfarenhet från fjärrvärme, VVS eller industriella rörprojekt
• Praktisk erfarenhet av installation och hantering av värmeväxlare
• Erfarenhet av att leda andra i det dagliga arbetet, formellt eller informellt
• God teknisk förståelse inom rörinstallationer och montage
• Vana att läsa ritningar och planera arbeten
• B-körkort
Meriterande:
• Svetsvana (pinnsvets, gas eller liknande)
Bra att veta
Resor kan förekomma i tjänstenDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Du är kommunikativ och förtroendeskapande i ditt arbetssätt och bidrar till trygghet och tydlighet i arbetslaget.
Du trivs i en roll med ansvar för helheten och med närvaro i det dagliga arbetet.
Vad erbjuder vi
Hos oss får du en ansvarsfull och varierad roll i ett samhällsviktigt verksamhetsområde, där din kompetens gör verklig skillnad.
• En nyckelroll inom fjärrvärme, en stabil och framtidssäker bransch
• Ett nära och operativt ledarskap med korta beslutsvägar
• Möjlighet att påverka arbetssätt, planering och genomförande
• En stabil arbetsgivare med långsiktighet och tydliga mål
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
• En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och lagarbete står i fokus
Ansökan och kontakt
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag, då vi arbetar med löpande urval!
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Thomas Johansson, telefon, 010-4830253.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar - dygnet runt.
När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.
Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.
Jernbro - garanten för en välmående skandinavisk industri. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9701810