Operationssjuksköterska till centraloperation
2025-12-22
Centraloperation i Hudiksvall består av enheterna operationsmottagning/UVA, operation och sterilcentralen. Vi är en dygnet-runt-verksamhet som utför både planerade och akuta åtgärder inom anestesi- och operationssjukvård. Tillsammans ger vi service till samtliga verksamheter vid Hudiksvalls sjukhus.
På operation jobbar undersköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och anestesiläkare. Nu behöver vi stärka upp med en till operationssjuksköterska.
Som operationssjuksköterska på operationsavdelningen ingår du i ett team med kunniga och engagerade medarbetare inom olika professioner. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete där patienten alltid är i fokus.
Som operationssjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• arbeta med operationer inom flera olika specialiteter så som kirurgi, ortopedi och kvinnosjukvård, med såväl barn som vuxna patienter
• utvecklas i din roll genom ansvarsområden samt genom erfarenhetsutbyte inom teamet
• som medarbetare vara delaktig i anpassningar och förändringar i rutiner och arbetssätt.
Hos oss får du
• individuellt schema och skräddarsydd introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter
• omväxlande arbete i moderna lokaler
• verka i din profession inom många specialiteter
• goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som har ett strategiskt tänk och ett brett perspektiv på frågor. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat i ditt arbete. Du har också förmåga att planera och strukturera ditt arbete effektivt och du tar ansvar för din uppgift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser mångfald som en styrka.
I rollen som operationssjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
• ha godkänd vidareutbildning inom operation (operationssjuksköterska)
• ha språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
För den här tjänsten är det meriterande om du har yrkeserfarenhet inom området och att du delar vår värdegrund:
• Professionalism och ansvar.
• Respekt och ödmjukhet.
• Öppenhet och ärlighet.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Anestesi Kontakt
Emma Lundberg Hedlund, vårdenhetschef emma.lundberg.hedlund@regiongavleborg.se
