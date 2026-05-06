Operationssjuksköterska Till Barnoperation, Anopiva
2026-05-06
Vill du börja dagen med Idas visa? Bli en del av barnoperation!
Vill du arbeta med högspecialiserad barnkirurgi där teknik, precision och omtanke möts i varje moment? Då ska du söka dig till barnoperation på anestesi, operation och intensivvård (ANOPIVA) vid ett av landets bästa sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping.
På vår operationsavdelning erbjuds anestesi- och operationsservice till olika kirurgiska inriktningar. Här bedrivs högteknologisk avancerad operationssjukvård och akut omhändertagande av traumapatienter. ANOPIVA är Region Östergötlands största klinik och bedriver operationssjukvård inom alla opererande specialiteter exklusive thorax/kärl kirurgi. Våra enheter bedriver både elektiv- och akutkirurgi med arbetet förlagt dygnet runt.
Att arbeta inom barnoperation är något alldeles speciellt. Här möter du våra minsta patienter och deras familjer när de behöver oss som allra mest. Som operationssjuksköterska hos oss kombinerar du högteknologisk kirurgi med trygghet, värme och precision.
Vi arbetar teambaserat i ett högspecialiserat team med stark sammanhållning. Vi utövar en bredd av kirurgiska ingrepp inom ortopedi, ryggkirurgi, plastik, öron, hand och urologi. Hos oss är du med och skapar trygghet för både barn och föräldrar, arbetar i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad och där du blir en nyckelspelare i operationsteamet på barnoperation på sjukhuset.
Barn är inte små vuxna - de kräver särskild kompetens, fingertoppskänsla och ett genuint engagemang. Vi söker dig som är trygg, stabil och nyfiken på barnoperationssjuksköterskans breda kompetens och som vill vara med och utveckla framtidens barnkirurgiska vård.
Här får du ett arbete som är tekniskt avancerat, emotionellt meningsfullt och professionellt utvecklande. Hos oss tar vi hand om varandra och jobbar regelbundet mot att ha en gemensam vision för våra minsta patienter inom operation. Barnkonventionen är vårt rättesnöre och vägledare.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär - och samtidigt göra skillnad för livet?
Vårt erbjudande
Ett omväxlande och stimulerande arbete där du som operationssjuksköterska har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Här finns en trivsam arbetsplats med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och respekt för patienten och varandra. Vi utgår från patienten och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och du får även möjlighet till rotationstjänst, regelbunden intern och externa utbildningar samt forskning. Vi erbjuder även kompetensutveckling, exempelvis postgraduateutbildningen för operationssjuksköterskor. Vi ingår i ett hälsobefrämjande projekt vilket innebär 34 timmars arbetsvecka med heltidslön när man ingår i dygnet-runt-verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska arbetar du på barnsektionen men med viss introduktion på övriga sektioner för att kunna delta i jourarbete. Detta innebär att din spetskompetens utvecklas på hemmasektionen men du har kunskap om livräddande akuta operationer på övriga sektioner.
Se gärna Sandra som berättar om arbetet som Operationssjuksköterska på ANOPIVA
Vi träffar dig gärna och presenterar vår verksamhet. Om du vill vara med en dag och se hur vår verksamhet fungerar, hör gärna av dig!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård och har ett specialintresse för barnkirurgi samtidigt som du vill bibehålla bred akutkompetens. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta som operationssjuksköterska.
Du ska ha goda svenska språkkunskaper i tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och mognad.
Arbetet präglas av spänning och variation där din flexibilitet och problemlösningsförmåga kommer till användning. Du är en nyfiken person som vill vara med att bidra till verksamhetens utveckling.
Betydelsefullt är att du trivs med teamarbete och arbetar bra med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en engagerad person som vill vara med och bidra till en positiv och god arbetsmiljö.
Stämmer den här beskrivningen in på dig? Sök till oss!
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Anopiva Kontakt
Ida Hörsing, Vårdförbundet Ida.Horsing@regionostergotland.se Jobbnummer
9893580