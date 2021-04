Operationssjuksköterska långt uppdrag i Stockholm - Sens Care / MixMedicare AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Sens Care / MixMedicare AB

Sens Care / MixMedicare AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-01Om uppdragetVi söker för kunds räkning operationssjuksköterska för bemanningsuppdrag på opertionsavd i StockholmTidsperiod: Maj-SeptemberArbetstid: Dag/kväll och nattOperationsavdelning har full funktion dygnet runt och cirka 70 procent av patienterna här är akutfall. Avdelningen består av sexoperationssalar, varav två är fullutrustade hybridsalar. På avdelningen utförs kirurgi inom flera specialiteter. Kirurgoperation arbetar förutom med stor öppen bukkirurgi även med laparoskopisk kirurgi, interventionell kärlkirurgi och endoskopisk kirurgi. Under jourtid utförs även gynekologiska och obstetriska operationer samt akuta urologiska ingrepp. Kirurgoperation har fyra vårdavdelningar, två mottagningar och en stor operationsenhet med dygnet runt verksamhet2021-04-01Sedvanliga arbetsuppgifter för operationssjuksköterska. Journalsystem Take Care och OrbitErbjuden operationssjuksköterska ska uppfylla följande krav:Tre-års arbetslivserfarenhet som operationssjuksköterskagod erfarenhet i jourverksamhet inom framförallt kirurgi, gynekologi, obstetrik, men gärna inom ortopedi och handkirurgiska kunna jobba nattarbete på vardagar samt dag- eller kvällspass på helger under hela upphandlingsperiodenSens Care AB är ett bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har lång erfarenhet och har funnits sedan 2002.Hos oss kan du känna dig trygg då vi är ett auktoriserat företag med kollektivavtal och tjänstepension. Konsultcheferna hos oss har alla en bakgrund från sjukvården. Vi bemannar med omtanke!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-15Sens Care / MixMedicare AB5670774