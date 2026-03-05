Operationssjuksköterska
2026-03-05
Operationcentralen- inneliggandesidan, Länssjukhus Ryhov
Om du är en operationssjuksköterska som söker efter nästa utmaning i din karriär, så är detta en spännande möjlighet för dig! Som kollega till oss kommer du att ha ett omfattande och ansvarsfullt uppdrag där du spelar en viktig roll i vårt team.
Rollen som Operationssjuksköterska
Vi söker dig som är legitimerad specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och som vill arbeta på en av Sveriges bästa operationsavdelning på inneliggandesidan. Hos oss förekommer även en del akutverksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där du kan arbeta dag alternativt natt. Tillträde enligt överenskommelse.
Att arbeta som operationssjuksköterska innebär en spännande kombination av omvårdnad och högteknologi. Du befinner dig i händelsernas centrum som en viktig kugge i operationsteamet där olika professioner arbetar tillsammans för patientens bästa. Det gäller att vara flexibel i både tanke och handling och därmed fatta snabba beslut. En lugn operation kan hastigt förvandlas till en akut situation. Dessutom deltar du i det fortlöpande i kvalitets- och förbättringsarbetet.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med cirka 350 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, och en administrativ enhet. Ambitionen är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Klinikens verksamhetsidé är: En klinik i världsklass
Vi sätter våra mål högt och vår vision är att tillsammans erbjuda operations- och intensivvård i världsklass. Utmanande? Javisst! Men vi jobbar långsiktigt och målmedvetet. Vi har roligt, utvecklas och lär oss tillsammans. Det borgar för en god arbetsmiljö och därmed trivsel. Trivs man och har bra kompetens, då har vi förutsättningar för att erbjuda våra patienter utomordentligt god sjukvård.Publiceringsdatum2026-03-05Profil
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, trygg och stabil i ditt arbetssätt med ett positiv inställning. Det är viktigt för oss att du har hög arbetsmoral, är flexibel, kan ta egna initiativ och har förmåga att se helheten. Du har en god förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta med kollegor. Du har även en förmåga att förbli lugn i pressade och ändrade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är önskvärt om du har erfarenhet av operationssjukvård inom kirurgi och/eller ortopedi.
Vårt erbjudande till dig
Vi arbetar i team och är en teamrelaterad arbetsplats , och arbetsplatsen kännetecknas av god arbetsgemenskap.
Våra medarbetare i Region Jönköpings län gör skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Helen Johansson tel. 010-2422818.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-04-05. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Vill du ha #sverigesviktigastejobb?
Det är svårt att hitta mer meningsfulla yrken än de som finns inom hälso- och sjukvården. Vi kan få hjärtan att slå, vi är med när barn föds, vi hjälper människor att bli friska och att klara sig själva - både på sjukhuset och i hemmet. I filmen "Vi har Sveriges viktigaste jobb" (framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner) lyfter vi vårdens otroligt kompetenta medarbetare och deras samarbete kring patienter - för en god och säker vård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K229/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9779730