Operations Project Manager (OPM)
2025-10-06
BAE Systems Hägglunds är inne i en expansiv fas och våra projekt växer! Med nya miljardaffärer behöver vi nu förstärka vår projektledningsfunktion inom OPM med ytterligare två kollegor!
Du kommer att bli en del i vår grupp av Operations and Supply Chain Project Managers (OPM).
Det innebär ansvar för anbud och projektgenomförande i våra leveransprojekt. De projekt som är aktuella är Beowulf NL och Statushöjning CV-90 SE
Din framtida utmaning
Söker du en tjänst som är omväxlande och innehållsrik, där det sällan är två likadana dagar, där du växlar mellan kontoret, konferensrummet, produktionen och kundkontakter, då har du här den perfekta möjligheten. I denna roll kommer du möta och lära känna våra kunder, leverantörer och partners som finns i Sverige och i Europa.
Det blir din uppgift i anbudsarbetet och i projektgenomförandet att driva din egen projektgrupp inom produktion för att säkerställa att produktionsdelarna genomförs i tid, till rätt kvalitet och inom budget.
Du kommer att vara en aktiv del i företagets övergripande projektgrupp där vi jobbar enligt framtagen projektmodell. Din roll i gruppen blir att svara för produktionens bidrag.
I rollen ingår ekonomiskt ansvar och tjänsteresor.
Den du är
Din styrka är kommunikation, att skapa goda relationer och att bygga långsiktiga nätverk. Du är målinriktad och på ett strukturerat och noggrant sätt leder du dig själv och andra. Du har god ledarförmåga och du förstår vad som krävs för att engagera samt leda en grupp mot ett gemensamt mål.
Du ska kunna visa på att du har erfarenhet av att leda, fördela och följa upp. En merit är om du har erfarenhet av projektledning i någon form och det är ett plus om du har erfarenhet att projektleda externt mot partners och leverantörer.
Du måste trivas att arbeta i projektform. Du kan ha en projektrelaterad utbildning och har du akademisk utbildning är det en merit. Det är ett krav att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta inom BAE Systems Hägglunds är meriterande.
Vad du blir en del av
Du kommer att vara delaktig i hela kedjan - från anbud till leverans! Dina kollegor är måna om att du blir en del i gruppen och med deras erfarenhet får du stöd i att komma in i jobbet!
Rollen ger dig god insyn i många av våra processer på företaget och du kommer att få ett stort nätverk både internt och externt. För dig med rätt ambitioner och inställning finns naturliga vägar att växa in i andra roller på företaget.
Publiceringsda­tum2025-10-06
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Ingelsson 0660 - 80667, chef Externproduktion & Industrisamverkan 0660-80115, eller Ola Pettersson, rekryteringskonsult 070- 377 02 45.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om BAE Systems
Koncernen BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. BAE systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik sysselsätter omkring 800 medarbetare. Företagets fokus är utveckling, tillverkning och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bandvagnar (BvS10), stöd och service samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Tillsammans med kunder och partners på den lokala marknaden arbetar vi för att leverera de bästa produkterna och tjänsterna med militär kapacitet. Vi vill att våra produkter ska skydda människor och den nationella säkerheten samt säkra viktig information och infrastruktur. Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik i hjärtat av Höga Kusten.
Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
För mer information besök www.baesystems.com
och läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.inspiration.ornskoldsvik.se
och www.hogakusten.com Ersättning
