Operations Manager till Bake My Day
Logent söker nu en exceptionell Operations Manager till Bake My Days moderna anläggning, en helt ny toppmodern bagerianläggning på 10 000 m2 i Arlandastad. På din nya arbetsplats kommer du vara en viktig kugge i ett dynamiskt och härligt team som gör allt för att Sveriges konsumenter ska få möjligheten att njuta av riktigt gott bröd.
Bake My Day är bageriet som gillar att utvecklas, utmana och alltid tänker stort. Som ledande premiumtillverkare av bröd- och dessertprodukter är Bake My Day ett väletablerat och efterfrågat varumärke i dagligvaruhandeln. Från deras moderna produktionsenhet i Arlandastad erbjuder Bake My Day branschens bästa produkter där de tar ansvar för hela värdekedjan.
Om Rollen:
I denna nyckelroll hos Bake My Day är ditt huvudansvar att leda den dagliga driften i bageriet. Rollen innebär personalansvar varför det är viktigt att du besitter en gedigen kompetens att kunna motivera, inspirera och engagera dina medarbetare. Du ansvarar för att kapacitetsutnyttjandet hålls på högsta nivå samt att effektiviteten upprätthålls och förbättras, vidare ser du till att den dagliga verksamheten löper på med högt tempo och noggrann kvalitet.
Arbetsuppgifter och ansvar i korthet:
Leda och motivera personalen samt säkerställa att organisationen möter sina uppsatta KPI:er.
I det dagliga arbetet ingår det att implementera strategier och styra / utveckla verksamheten mot ökad lönsamhet, produktivitet, kvalitet, kund- och medarbetarnöjdhet.
Säkerställa en noggrann kapacitetsstyrning baserat på prognoser
Ansvara för produktionsplanering, kapacitetsutnyttjande och förbättringsarbete (OEE, Omställningstider, standardisering)
Nära samarbete med logistik / lager för att optimera ledtider och leveransprecision
Ansvarar över bemanningsplanering
Din Profil:
I denna nyckelroll kommer du in med flera års erfarenhet som Produktionschef/Operations Manager. Du kommer använda din beprövade analytiska förmåga för att driva effektivitetsförbättringar och är förändringsbenägen och öppen för nya angreppsätt och metoder. Du har tidigare dokumenterad framgång av att driva OEE/Lean arbete inom produktionsenheter och vi ser gärna att du har en akademisk utbildning.
Du är en god kommunikatör och trivs i att hålla ett högt tempo. Du har tidigare erfarenhet av säsongsbetonade produktionstoppar och skiftbaserad produktion. Personlighetsmässigt identifierar du dig som en driven och resultatinriktad individ.
