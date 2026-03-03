Operations advisor till Danske bank
2026-03-03
Erfaren inom bank eller fintech? Danske Bank söker en driven medarbetare till Stockholm. Utvecklas inom utlandsbetalningar och myndighetsärenden i en roll med stort eget ansvar, globala kontakter och utvecklingsmöjligheter. Sök nu!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som Operations advisorblir du en nyckelspelare i teamet Payment Service SE som tillhör affärsområdet Transaction & Services, som består av sex kollegor. Rollen är perfekt för dig som vill kombinera din finansiella erfarenhet med komplex handläggning. Du får ett helhetsansvar för ärenden som rör utlandsbetalningar och myndighetsförfrågningar, där noggrannhet och integritet är affärskritiskt. Du arbetar nära verksamheten med att optimera processer genom LEAN och agerar brygga mot bankens backoffice i Litauen och kund. Här förväntas du arbeta självständigt under eget ansvar, samtidigt som du coachas av en närvarande chef som satsar på din långsiktiga karriärutveckling.
Vid ansökan är det ett krav att beställa ut detta belastningsregister från Polisens hemsida.
Du erbjuds ett utvecklande och lärorikt konsultuppdrag. Om alla parter är nöjda med samarbetet finns det mycket goda chanser till anställning direkt i banken efter 6 månader.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera varierande uppgifter inom betalningar och myndighetsförfrågningar, inklusive utlandsbetalningar, reklamationer. Här krävs stor noggrannhet i komplexa ärenden samt att arbeta med projekt för att förbättra processer. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara
Payment & Reklamationer: Hantera ut- och inkommande utlandsbetalningar samt reklamationer via telefon och mail
Myndighetskontakt: Handlägga förfrågningar från finansiella institutioner
Processutveckling & LEAN: Identifiera förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet, uppdatera instruktioner och bidra till effektivisering
Projekt: Delta i regulatoriska projekt och agera expertstöd inom ditt område
Vi söker dig som
Har en examen inom ekonomi, juridik eller liknande
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som i skrift
Har tidigare erfarenhet av Payment och/eller Card Services från bank, finansiell institution eller Fintech-bolag
God system- och datavana, inklusive kunskap om Outlook och Teams
Tidigare relevant erfarenhet inom service
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av kundtjänst som behandlar liknande frågor
Kunskap inom hantering av myndighetsförfrågningar
Mycket goda erfarenheter av liknande roll inom bank eller finansiell institution
Kunskap om LEAN-principer och processförbättring
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
