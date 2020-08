Online Retail Merchandising Specialist - Foodora AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Foodora AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2020-08-26Har du ett öga för detaljer som du förstår påverkar helheten och kan utifrån det dra slutsatser som förbättrar försäljningen? Vill du ha ett arbete där dina tankar blir till verklighet, där det du gör verkligen påverkar slutresultatet? Då har vi troligen en perfekt roll för dig! Hos oss spelar du en nyckelroll i att optimera vår e-handel och givetvis är målet att öka försäljningen tillsammans med ditt team. Känner du dig manad? Vi tänkte väl det! Något vi kan garantera är att det kommer gå undan för vi växer som bara den, så var redo!VAD DU KOMMER (MEN INTE UTESLUTANDE) ATT GÖRADagligen ha koll på och analysera siffror - vad går bra och vad kan vi göra för att sälja och leverera ännu mer och ännu bättre?Optimera och effektivisera säljflöden genom att presentera och "mercha" varor och produkter på ett tilltalande visSamarbeta och arbeta krossfunktionellt med kollegor inom sälj/produkt/marketing internt hos ossAnsvara för att följa upp lagerstatusVEM DU ÄRAnalytisk - Någon kanske skulle säga att du talar med siffror? Du tar dess innebörd på allvar och omvandlar dem till något konstruktivtResultatinriktad - du sätter nya mål och pushar ständigt gränser för att nå bättre resultatAtt arbeta proaktivt och ständigt ha koll på nästa steg faller dig naturligtKommunikativ behöver du vara för att kunna förmedla alla idéer till teamet, kollegor och andra viktiga parterDu tvekar inte att slänga dig in i nya situationer och tar ägandeskap i dina uppgifterKVALIFIKATIONER2 - 3 års erfarenhet av att ha arbetat inom e-handel, gärna i branscher där du hanterat höga flöden av varor och produkterDin tidigare erfarenhet av att ha optimerat säljflöden är nödvändig och kommer att komma mycket väl till pass härHar god erfarenhet av Office 365 samt Google AnalyticsDu kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skriftStart: Omgående alternativt enligt överenskommelseVILKA VI ÄRVi är alla. Vi är riders. Vi är personer som jobbar med Marketing och Finance. Det krävs något alldeles extra hos en person för att starta och driva en business med framgång. Flera av de som varit med sen starten jobbar fortfarande kvar hos oss.En annan viktig del för oss är att vi skapar hållbar framgång. Såväl ur ett kundperspektiv som ur ett miljömässigt. Därför är det viktigt för oss att vara koldioxidneutrala, vilket vi också är från och med januari 2020, inte bara i Sverige utan på alla våra europeiska marknader. Om det här är viktigt för dig när du väljer din framtida arbetsplats, då kanske foodora är just det företag där du skall växa och bidra till att vi når våra mål- små som stora.På foodora vill vi lyfta de människor som jobbar hos oss. Vi värderar mångfald. Mångfald av erfarenheter, bakgrund, synsätt och idéer. Vi värderar detta högt då vi är säkra på det är just mångfald som bygger grunden för vår kultur. Och i slutändan även den produkt vi levererar. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra anställda global utveckling och samtidigt få utmärka oss som en av de snabbast växande bolagen inom LMD* i världen.LMD står för last mile delivery. Denna, och många andra nördiga förkortningar, kan du lära dig när du börjat hos oss.FÖRMÅNERFriskvårdsbidragPersonalrabatt på foodoraBenifyGrymma AW's och fester!2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Foodora ABRingvägen 10011860 Stockholm5334296