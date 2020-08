One Nordic Söker Hseq Koordinator - OnePartnerGroup Skåne AB - Säkerhetsjobb i Malmö

OnePartnerGroup Skåne AB / Säkerhetsjobb / Malmö2020-08-25Är du en ansvarstagande, initiativrik, relationsorienterad person som har goda kunskaper inom området HSEQ? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet i en framtidsbransch där energiinfrastruktur ständigt behöver utvecklas? Då är detta något för dig!ONE Nordic är en av Sveriges ledande aktörer inom området smarta mätare. Vi hjälper energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att hitta lösningar som lever upp till Energimarknadsinspektionens nya krav för att påskynda utvecklingen mot smartare elnät och främja nya energitjänster.Vi växer inom området Smart Metering och behöver förstärka vår fältorganisation för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster och tillvarata de möjligheter som uppkommer. Vi söker en HSEQ Koordinator som kommer att arbeta mot våra tre stora projekt inom Smart Metering. Placering för tjänsten är i Malmö eller Stockholm.2020-08-25Vi behöver förstärka vår organisation inom området miljö, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Vi är inne i en fas med många stora, nya avtal och affärer - där kravställningen och lösningarna inom området är av yttersta vikt. Här kommer du att få en viktig roll i att förstå kraven i avtalen och se till att hjälpa verksamheten att hitta rätt lösningar. Ditt arbete kommer till stor del att vara operativt vilket ställer krav på en god förståelse för projekten. Du kommer att vara behjälplig mot våra tre stora projekt inom Smart Metering där du blir huvudansvarig för alla HSEQ frågor gentemot kunderna. Vidare kommer du att vara ett stöd åt verksamheten genom att bland annat vara med på audits, stötta verksamheten så att de följer våra avtalsspecifika KPI: er, utföra skyddsronder och supportera med utredningar. Då nya medarbetare kommer att ansluta till projektet under en tid så förväntar vi oss att du även kan utbilda dessa medarbetare inom ONE Nordics ledningssystem samt arbetssätt kopplat till HSEQ. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga HSEQ kollegor så att ni följs åt i ert arbete.Vem är du?Vi ser att du har en avslutad gymnasieutbildning tillsammans med relevant vidareutbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vidare ser vi att du har arbetslivserfarenhet som gett goda kunskaper inom området. Positivt är om du har kunskap inom el och brinner för dessa frågor. Goda datorkunskaper och språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer varje vecka, främst mellan Stockholm och Malmö.Som person har du en stor initiativförmåga, är uthållig och har ett stort ansvarskännande. Du är en orädd relationsbyggare som tar för dig och vågar ta plats. Du vill gärna arbeta proaktivt för att göra rätt insatser i rätt tid, och du är van vid att arbeta självständigt.Vad vi erbjuder:Var med och utveckla ONE Nordic! Vi är en koncern med lång tradition och gedigen erfarenhet. Vi vill hela tiden utveckla oss och bli ännu bättre. För att nå dit behöver vi kompetenta medarbetare som är nyfikna och engagerade. Vi är stolta över att ha skapat en arbetsplats som ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas och växa. Vi erbjuder:Stora utvecklingsmöjligheter inom företagetInspirerande och professionella kolleger inom ditt arbetsområdeAttraktiva medarbetarförmånerFrihet under ansvarStimulerande arbetsmiljöI denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och Christian Gullander.Vid eventuella frågor vänligen ring Christian på 0734-305025.Varmt välkommen med din ansökan med bifogat CV, klicka på länken för att ansöka!Urvalet kommer att ske löpande så passa på att sök redan idag, vi ser fram emot att höra ifrån dig!Om arbetsgivaren:ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur och bygger "Det nya energisamhället".ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av underhåll, entreprenader och tekniska konsulttjänster inom energis- och industrisektorn. Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar och högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att underhålla, bygga, utveckla, modernisera och optimera kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energianläggningar. Vi är certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet och jobbar huvudsakligen med säkerhet som prioritering. ONE Nordic har idag ca 1 000 medarbetare i Sverige. Huvudkontoret ligger i Malmö. Läs mer på www.one-nordic.se. Sista dag att ansöka är 2020-10-06OnePartnerGroup Skåne AB5333237