On-Site Tekniker
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Karlskoga Visa alla supportteknikerjobb i Karlskoga
2026-01-08
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Kristinehamn
, Hallsberg
eller i hela Sverige
För vår kund inom försvarsindustrin i Karlskoga söker vi nu en serviceinriktad och lösningsorienterad Onsite-tekniker. I detta långsiktiga konsultuppdrag blir du en nyckelperson i att säkerställa en stabil, säker och effektiv IT-miljö för slutanvändare, både vid individuella arbetsplatser och i gemensamma utrymmen som konferensrum.
Rollen kräver fysisk närvaro på kundens kontor i Karlskoga. Resor kan förekomma.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som Onsite-tekniker ingår du i ett lokalt Onsite Support-team som ansvarar för att leverera högkvalitativ IT-support till verksamheten. Du arbetar nära användarna och hanterar incidenter, service requests och ärenden där närsupport krävs.
Du har ett professionellt och pedagogiskt förhållningssätt och trivs i en roll där service, struktur och samarbete är centralt. Rollen kombinerar tekniskt arbete med dokumentation och kontinuerlig förbättring av arbetssätt och kunskapsstöd.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa att leveransen från lokal Onsite Support håller hög kvalitet.
• Hantera VIP-ärenden där snabb och kompetent support är avgörande.
• Ge support på plats när fjärrstyrning inte är tillräcklig.
• Installera, konfigurera och leverera datorer samt klientnära IT-hårdvara.
• Administrera och hålla hårdvaruregister uppdaterade.
• Dokumentera ärenden i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas.
• Ta fram och uppdatera användarinstruktioner och guider.
• Ge support för skrivare och konferensrum.
• Stötta kollegor på andra orter vid driftstörningar eller säkerhetsrelaterade incidenter.
Vem är du?
• Erfarenhet av arbete inom IT-support eller Onsite Support.
• Meriterande med erfarenhet från större koncern eller komplex IT-miljö.
• God förmåga att dokumentera och arbeta strukturerat i ärendehanteringssystem.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• B-körkort är ett krav.
Du är serviceinriktad, kundorienterad och affärsmässig med ett starkt teknikintresse. Du trivs i en föränderlig miljö där prioriteringar ibland behöver göras snabbt utifrån verksamhetens behov.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och är samtidigt en lagspelare som gärna delar med dig av kunskap. Du är proaktiv, ser förbättringsmöjligheter och bidrar till utveckling av arbetssätt och processer.
God kommunikationsförmåga och lyhördhet är avgörande för att skapa ett professionellt och förtroendeingivande bemötande gentemot slutanvändarna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att på ett pedagogiskt sätt hjälpa användare i deras vardag.
Om verksamheten
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. För befattningar med säkerhetsklassning kan krav på visst medborgarskap förekomma.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9674176