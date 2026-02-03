Omväxlande extrajobb som Personlig assistent
2026-02-03
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu en personliga assistent till en kund som bor i Visby.
Om jobbet som personlig assistent:
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som han önskar.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en person som kan sätta guldkant på en ung killes liv. Vår kund går sista året i gymnasiet i anpassad skola och ser mycket fram emot att ta studenten i juni. Han är en aktiv kille som håller på med basket, bowling, spinning och simning. När det inte är aktiviteter gillar han att vara ute och hitta på saker. Nu när det är vinter åker han gärna pulka i snön. Han söker en likasinnad assistent. Någon som kan följa med honom till alla roliga saker han vill göra.
Vi söker dig som:
Vi söker en påhittig, framåt person som har lätt för att ta initiativ och som trivs i sociala sammanhang. Ett stort plus är om du är sportintresserad och gillar att vara ute. Eftersom vår kund behöver stöd i omklädningsrummen är det nödvändigt att det är en manlig assistent. Vi söker dig som är trygg i dig själv, ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Meriterande om du har erfarenhet av epilepsi och IF-diagnos.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov är 1-2 vardagkvällar per vecka och dagtid på helg. Ca 2 pass per vecka.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV och gärna ett personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
