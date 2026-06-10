Omvårdnadspersonal, Tegs äldrecenter
Umeå kommun, Äldreomsorg, Tegs vård- och omsorgsboende / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-06-10
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Teg vård- och omsorgsboende ligger vackert vid Umeälven med närhet till fina grönområden. Boende består av 101 lägenheter fördelat på 10 enheter. En omfattande ombyggnation och renovering har genomförts i huvudbyggnaden och färdigställdes 2013.
Hos oss finns ett kafé, en samlingslokal för aktiviteter och underhållning samt ljusrum. Samlingssalen kan bokas av boende/närstående för till exempel födelsedagsmiddagar eller annan samvaro. Närstående har möjlighet till övernattning i ett anhörigrum. Vi har även en enhet med samisk profil, vilket innebär samiska inslag i både utom- och inomhusmiljön, med bland annat en särskild eldstad, samisk konst och firande av samiska högtider.
Vi vill nu välkomna fler medarbetare inom omvårdnad till oss!Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Du stöttar de boende i deras vardag genom att hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider, städning och olika aktiviteter. På delegation av ansvarig sjuksköterska kan du även utföra medicinska arbetsuppgifter. Dokumentation av utförda insatser och de boendes hälsotillstånd är en viktig del av arbetet.
Som kontaktperson arbetar du med den boendes behov och medbestämmande i centrum. Du säkerställer att insatserna genomförs med hög kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Arbetstiden är förlagd dagar och kvällar med helgtjänstgöring.
Om dig
I ditt möte med de boende krävs det att du är empatisk, driven och lösningsfokuserad och besitter en personlig mognad. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och har en god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Kvalifikationer
Utbildat vårdbiträde
Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av medicindelegering
Erfarenhet av arbete med kognitiv svikt
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Djur och rökning förekommer på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk.
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 a (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Tegs vård- och omsorgsboende Jobbnummer
9956308