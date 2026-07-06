Omvårdnadspersonal, Lundagård vård- och omsorgsboende
Umeå kommun, Äldreomsorg, Lundagård vård- och omsorgsboende / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-06
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Lundagård vård- och omsorgsboende ligger på Sofiehem, ca 4 km från Umeå centrum, i närheten av Norrlands universitetssjukhus och Ålidhemskyrkan. Boendet är nybyggt och öppnade hösten 2019. Lundagård är ett samverkanshus, vilket innebär att även andra kommunala verksamheter finns i huset: förskola och tillagningskök. De cirka 100 barnen som går på förskolan har sin utemiljö i anslutning till boendets utemiljö och i tillagningsköket lagas ett stort antal matportioner som distribueras till boenden och förskolor runt om i Umeå kommun.
Vi söker nu dig som vill vikariera hos oss som omvårdnadspersonal! Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du kommer att bistå de boende hos oss med personlig omvårdnad samt att på delegering av ansvarig sjuksköterska utföra medicinska arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd. Du arbetar även utifrån uppdraget som kontaktperson, där den äldres medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställer du att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Om dig
I mötet med boende krävs hög personlig kompetens, där mognad, empati och gott omdöme är avgörande för att skapa trygghet och förtroende. Du visar ett starkt engagemang för både brukare och verksamhet genom ett respektfullt och professionellt förhållningssätt i alla sammanhang. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig samt initiativrik i ditt arbetssätt. Samtidigt har du en god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsboende
Erfarenhet av medicindelegering
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, för att kunna kommunicera med de boende, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering
Meriterande:
Utbildad undersköterska, vårdbiträde eller liknande utbildning
Tunga lyft förekommer och förflyttningshjälpmedel ska användas. Det förekommer pälsdjur på arbetsplatsen (hund/katt) samt rökning så du bör inte vara allergisk.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start 2026-08-17 till och med 2027-03-21. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Lundagård vård- och omsorgsboende Jobbnummer
9992919