Omvårdnadschef till Transplantation, Huddinge
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren sjuksköterska med ledarskapsförmåga Ta chansen att leda och utveckla vården i samarbete med erfarna chefskollegor.
Välkommen med din ansökan - tillsammans är vi Karolinska!
Du erbjuds
ett omväxlande, stimulerande och utvecklande chefs- och ledningsuppdrag i förändring
möjlighet att vara med och utveckla vården i nära samarbete med både medarbetare och chefskollegor
ett nätverk av erfarna chefskollegor där du får möjlighet att växla i din roll som chef och ledare
individuellt anpassad ledarskapsutveckling som utgår från dina tidigare erfarenheter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Omvårdnadsområde, Huddinge 2 (OOH 2) består av Ortopedi, Transplantation, Akutkirurgi och Trauma, KAVA samt Infektion. Transplantation ansvarar för all transplantationsvård rörande bukorgan inom Stockholm-Gotlands region samt övriga regioner/sjukvårdsenheter i landet som remitterar patienter till oss. Vårdkedjan startar vid transplantationstillfället och innefattar kirurgi, eftervård och uppföljning.
På Transplantation vårdavdelning vårdas både barn och vuxna som ska eller har blivit transplanterade med njure, lever, bukspottkörtel eller hjärta. Även patienter som genomgått en kärlaccessoperation tillbringar vanligen 1-2 dygn på avdelningen efter operation.
På Transplantationsmottagningen tar vi emot patienter som kommer för bedömning och utredning inför en eventuell njurtransplantation samt potentiella njurdonatorer samt uppföljning av patienter som har transplanterats. Det finns även en särskild mottagning för patienter som behöver få en kärlaccess inför dialysbehandling. Mottagningen har en dagvårdsenhet i anslutning till Transplantationsmottagningen där patienter som behöver göra enklare ingrepp eller behandlingar kan vårdas under dagen.
Som Omvårdnadschef (OVC) på Transplantationsavdelningen och Transplantationsmottagningen, är du den som leder arbetet och är första linjens chef för omvårdnadspersonalen på de båda enheterna. Du ansvarar för en god och säker vård inom omvårdnaden. I din roll ingår även viss tid i klinisk verksamhet, där du får möjlighet att coacha och återkoppla till dina medarbetare i det patientnära arbetet. Vi tror på ett närvarande och synligt ledarskap där OVC är tillgänglig för sina medarbetare, stöttar och ger trygghet när det behövs.
Du arbetar i samledarskap och har tillsammans med din OVC-kollega ett helhetsansvar för omvårdnaden för patienterna som vårdas på enheterna. Detta förutsätter en samverkan med andra professioner och ett nära samarbete med Medicinsk Enhet Transplantation, samt med OVC-kollegor inom resten av Omvårdnadsområdet och Temat.
I ditt uppdrag ingår att ansvara för:
integration av vård (utfall/kvalitet/produktion), forskning och utbildning
enhetens resursförbrukning/kostnad
rekrytering/bemanning
medarbetare och arbetsmiljö
verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänk i prioriteringar, planering, agerande och uppföljning.
Du rapporterar till Verksamhetschef Omvårdnad samt är verksamhetens och sjukhusets representant, så väl internt som externt.
Läs mer om oss här.
Tjänsten som omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
leder, motiverar och ger befogenheter för att nå gemensamma mål, samordnar grupper och skapar engagemang och delaktighet
tar hänsyn till hela verksamhetens bäst och ser det större perspektivet vid agerande och beslut
talar klart, välformulerat och engagerat i möten och grupper. Lyssnar och anpassar dig till situationen. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års formell erfarenhet som chef med medarbetaransvar inom akutsjukvård
Meriterande:
Klinisk erfarenhet inom transplantation
Magister i ledarskap
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Omvårdnadsområde Akut reparativ medicin Huddinge Jobbnummer
9522253