Omvårdnadschef till Akutvårdsavdelningen, Huddinge
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge
2025-12-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill leda i ett samledarskap och vill verka och nå mål genom teamet? Hos oss kan du vara med och utveckla akutvården i en verksamhet där samarbete, närvarande ledarskap och professionell utveckling står i centrum? Här får du arbeta i team med erfarna kollegor, bidra till en högspecialiserad vård och växa i din roll genom individanpassat stöd och kontinuerlig kompetensutveckling.
Du erbjuds
vara en del av verksamhet som är präglad av närvarande och synligt ledarskap
arbeta i ett samledarskap med chefskollegor som har erfarenhet av att leda verksamheten
stora möjligheter för dig att utvecklas som chef och ledare genom individuellt utformad utvecklingsplan i linje med kompetensstegen för chefer samt genom coachning av senior chef.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Akutvårdsavdelningen, AVA, vårdar patienter med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin. AVA påbörjar utredning, diagnostiserar och behandlar patienter för att sedan kunna flytta dem vidare till sina specialistavdelningar. Våra patienter kräver oftast telemetri/övervakning och akuta åtgärder av ett tvärprofessionellt team.
Som Omvårdnadschef (OVC) på AVA arbetar du i samledarskap med två andra erfarna OVC:er där du leder arbetet och är första linjens chef för medarbetare inom en omvårdnadssektion. Du ansvarar för en god och säker vård inom omvårdnaden.
Du har ett helhetsansvar för den omvårdnad som levereras för de patienter som vårdas på din enhet. Detta förutsätter en samverkan med andra professioner och ett nära samarbete med sektionschefer på Medicinsk enhet Akut och Trauma, samt med omvårdnadschefer inom resten av Omvårdnadsområdet och Temat. Du har ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet/produktion), forskning och utbildning. Du ansvarar för enhetens resursförbrukning/kostnad, rekrytering/bemanning samt medarbetare och arbetsmiljö. Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänk i prioriteringar, planering, agerande och uppföljning.
Du rapporterar till Verksamhetschef Omvårdnad samt är verksamhetens och sjukhusets representant, så väl internt som externt
Tjänsten som omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs gärna mer om oss här.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
Har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.
Ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Är en handlingskraftig och inspirerande ledare med förmåga att entusiasmera och utveckla medarbetare.
Är genuint nyfiken på lärande och vill skapa förutsättningar för medarbetare att utveckla
omvårdnaden, verksamheten och sig själva.
Anpassar dig till ändrade omständigheter, ändrar synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
Arbetar målinriktat, fokuserar på resultat och anpassar dig vid förändrade mål.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års erfarenhet av ledarskap inom klinisk verksamhet
Erfarenhet av förbättringsarbete, ledning och styrning
Meriterande:
Tidigare formell chefserfarenhet
Magisterexamen i ledarskap
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Omvårdnadsområde Akut reparativ medicin Huddinge Kontakt
Micael Zetterberg micael.zetterberg@regionstockholm.se Jobbnummer
9659016