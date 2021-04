Omsorgspersonal till Södra hemvården - Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg - Apotekarjobb i Mariestad

Prenumerera på nya jobb hos Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg

Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg / Apotekarjobb / Mariestad2021-04-08Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.Sektor stöd och omsorg är en av fyra sektorer i Mariestads kommun. I sektorn ingår avdelningarna vård och omsorg, bistånd, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad.Sektor stöd och omsorg är en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den förmåga som finns hos varje människa. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de personer vi möter är starka ledord för kvalitet inom socialt arbete i Mariestads kommun.2021-04-08Södra hemvården söker dig som tycker om att ha ett omväxlande och roligt arbete som gör skillnad för våra brukare. Att arbeta som omsorgspersonal i hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser.Du ska ha vård -och omsorgsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens.Dina personliga egenskaper är mycket viktiga. Du ska tycka om att samarbeta och jobba i team. Du ska vara lyhörd och ha lätt att anpassa dig. Du ska klara av att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska ha goda kunskaper i att tala och skriva svenska då dokumentation i olika datasystem är en viktig del i arbetet.B-körkort krävs.ÖVRIGTMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.För den som erbjuds anställning inom verksamheter där man arbetar med personer under 18 år krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-29Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg5679374