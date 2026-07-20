Omsorgsassistent till daglig verksamhet
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-07-20
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Slussen är en daglig verksamhet som riktar sig till personer med ett LSS-beslut. Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda den enskilde en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.
Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Som omsorgsassistent på Slussen är din uppgift att stödja deltagarna i sin sysselsättning. Du är genuint intresserad av att möta våra deltagare med värme och engagemang och att skapa förutsättningar för dem att utvecklas utifrån egen motivation och vilja.
Exempel på aktiviteter är paketering samt delmontering och demontering av produkter på uppdrag av företag. Även arbete med lager och leverans, promenader, dagliga uppgifter i kök, inköp, nutidsorientering och läsgrupper.
Slussen har också en extern gruppverksamhet på ICA Maxi där deltagarna, tillsammans med personal, arbetar fyra dagar i veckan. Arbetsuppgifterna består främst av att packa upp varor och fronta hyllor i butiksmiljö. Som omsorgsassistent stöttar och handleder du deltagarna i arbetsuppgifterna samt bidrar till att skapa struktur, trygghet och delaktighet under arbetsdagen.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Vi ser att du som söker är ansvarstagande, kreativ, flexibel, har en god kommunikativ förmåga och är bra på att samarbeta. Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 226/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Växjö kommun kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10006559