Omsorgsassistent till daglig verksamhet
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-07-21
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda den enskilde en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.
Vallhagen är en individuellt anpassad daglig verksamhet där deltagarnas mål, intressen och behov är styrande. Att arbeta på Vallhagen innebär att på ett strukturerat och förutsägbart sätt handleda deltagarna i sin sysselsättning. Du är genuint intresserad av att möta deltagarna med värme och engagemang och att skapa förutsättningar för att utvecklas utifrån egen motivation och vilja. Du kommer ha en viktig roll i att hitta lösningar på utmaningar och att anpassa och erbjuda meningsfulla aktiviteter som passar den enskilde. Utmanande beteende förekommer.
Övriga uppgifter som ingår i uppdraget är exempelvis att vara fast omsorgskontakt, kontakter med företrädare och anhöriga, upprätta genomförandeplaner, social dokumentation, städning, och HSL-insatser.
Tjänstens omfattning är på 80%.
Känner du att detta låter som en verksamhet du vill vara en del av? I så fall är du varmt välkommen att söka till oss. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, till exempel beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 HP.
Det är ett krav att du är simkunnig, kan cykla, kan gå såväl korta som långa promenader och tycker om att ha ett aktivt arbete samt har B-körkort. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Samt om du har erfarenhet av arbete med utmanande beteende och arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt.
Vi söker dig som är säker och stabil i utmanande situationer och har förmåga att sprida lugn och trygghet. Förmågan att individ- och situationsanpassa sitt bemötande är viktig. Viktiga egenskaper är att kunna vara ödmjuk och fokusera på det som fungerar hos individen samt att kunna vara kreativ för att hitta lösningar när det du tidigare provat inte längre fungerar.
Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du har förståelse för vad olika förhållningssätt och agerande kan ge för resultat. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och mognad.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336937". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10008587