Områdeschef till utförarverksamheter Äldre
2025-10-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vi växer och söker därför en områdeschef till vår kommunala hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet.
Verksamheterna består av tre hemtjänstenheter och ett vård- och omsorgsboende samt en dagverksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. I dagsläget omfattar uppdraget fem enhetschefer och närmare tvåhundra medarbetare. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och delaktighet med fokus på medborgarna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark samverkanskultur och starkt engagemang för god kvalitet och utveckling. Som områdeschef ingår och arbetar du nära tillsammans med övriga chefer i avdelningens ledningsgrupp och stödfunktioner på avdelningen. Ledningsgruppen samarbetar också nära avdelningens och förvaltningens kvalitets- och stödfunktioner som exempelvis HR och ekonomi. Avdelningens ledningsgrupp är hbtqi-certifierad och flera verksamheter i området är hbtqi-diplomerade. På arbetsplatsen erbjuds förmåner så som möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag och vi tillämpar även vinter- och sommararbetstid.
Läs gärna mer om våra förmåner här. https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som områdeschef leder, stödjer och utvecklar du verksamheten tillsammans med enhetscheferna både strategiskt och operativt. Du kommer att ha ansvar för att enheternas verksamhet- personal- och budgetfrågor i samarbete med enhetscheferna. Vi har stort fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling, vilket kommer att vara en del av ditt ansvar.
Du har ett nära samarbete med erfarna kollegor som är områdeschefer inom avdelningen i gemensamma frågor. De kommande åren kommer ni tillsammans att fokusera på att fortsätta stärka medarbetarskapet, verksamhetens utveckling och kvalitet och verksamheternas förmåga att arbeta strategiskt och analysera underlag inom verksamhetsområdet. För rätt person finns stora möjligheter påverka och utveckla framtidens utförarverksamhet inom äldreomsorg. Du rapporterar till avdelningschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom relevant område, exempelvis med inriktning mot socialt arbete
• Goda kunskaper om äldreomsorg samt relevant lagstiftning och styrdokument
• Chefserfarenhet
• Erfarenhet av att driva och upprätthålla samverkans- och utvecklings- och kvalitetsarbete
• Erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar för utförarverksamhet inom socialtjänsten
• Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Dator- och systemvana
Du är också strukturerad, arbetar planerat och organiserat och är van att prioritera och hålla uppsatta tidsramar
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att samarbeta med både chefer och medarbetare genom dialog samt att situationsanpassa ditt arbetssätt för att skapa kontakter, relationer och engagemang
• Har vana av att framföra budskap i både enskilda möten och i större grupper
• Har erfarenhet av att leda chefer
Vid intervjun kommer vi att undersöka följande personliga kompetenser och förmågor:
• Att du är trygg och tydlig i ledarrollen
• Förmåga att skapa engagemang, delaktighet och ge dina medarbetare goda förutsättningar
• Resultatfokuserad och hur du driver kvalitetsarbete
• Att du skapar goda relationer, har god samarbetsförmåga och ser vikten av samverkan både internt och externt
Om du får ett arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande. Vi rekryterar utan personligt brev och ber dig svara på våra frågor och ladda upp ett uppdaterat CV.
Arbetsprov kan förekomma om du går vidare i vår rekryteringsprocess.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Ersättning
