Områdeschef till utförarverksamheter Äldre
2026-01-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Avdelningen funktionsnedsättning och äldre omfattar beställar- och utförarverksamheter inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.
Vi växer och söker därför en områdeschef till vår kommunala hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Verksamheterna består idag av tre hemtjänstenheter och ett vård- och omsorgsboende samt en dagverksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Ett nytt äldreboende planeras startas under 2029. I dagsläget omfattar uppdraget fem enhetschefer och närmare tvåhundra medarbetare. Inom avdelningen finns, utöver område utförare äldre, även område beställare vuxna, äldre och förebyggande samt område utförare vuxna inom LSS och socialpsykiatri. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och delaktighet med fokus på medborgarna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark samverkanskultur och starkt engagemang för god kvalitet och utveckling. Som områdeschef ingår och arbetar du nära tillsammans med övriga chefer i avdelningens ledningsgrupp och stödfunktioner på avdelningen. Ledningsgruppen samarbetar också nära avdelningens och förvaltningens kvalitets- och stödfunktioner som exempelvis HR och ekonomi. Avdelningens ledningsgrupp är hbtqi-certifierad och flera verksamheter i området är hbtqi-diplomerade. På arbetsplatsen erbjuds förmåner så som möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag och vi tillämpar även vinter- och sommararbetstid.
Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som områdeschef leder, stödjer och utvecklar du verksamheten tillsammans med enhetscheferna både strategiskt och operativt. Du kommer att ha ansvar för att enheternas verksamhet-, personal- och budgetfrågor i samarbete med enhetscheferna. Vi har stort fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling samtidigt som vi säkerställer en budget i balans, vilket kommer att vara en del av ditt ansvar.
Du har ett nära samarbete med erfarna kollegor som är områdeschefer inom avdelningen i gemensamma frågor. De kommande åren kommer ni tillsammans att fokusera på att fortsätta stärka medarbetarskapet, verksamhetens utveckling och kvalitet och verksamheternas förmåga att arbeta strategiskt och analysera underlag inom verksamhetsområdet. Här finns stora möjligheter påverka och utveckla framtidens utförarverksamhet inom äldreomsorg som innefattar att arbeta med utveckling och omställning i linje med nya socialtjänstlagen och att driva digitaliseringsfrågor. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom relevant område, exempelvis med inriktning mot socialt arbete
goda kunskaper om äldreomsorg samt relevant lagstiftning och styrdokument
gedigen chefserfarenhet
erfarenhet av att leda chefer
erfarenhet av att driva och upprätthålla samverkans- och utvecklings- och kvalitetsarbete
erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar för utförarverksamhet inom socialtjänsten
goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
god dator- och systemvana.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att initiera och driva förändringsarbete
erfarenhet i motsvarande roll
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en erfaren, trygg och utvecklingsinriktad ledare. Ditt mogna och tydliga ledarskap skapar goda förutsättningar för arbetsglädje, trivsel, delaktighet och lärande. Du är en närvarande och coachande chef. Du får energi av att samarbeta med andra och har lätt för att skapa kontakter, relationer och engagemang. Som ledare är du både tydlig och lyhörd och kommunicerar förutsättningar, förväntningar och mål på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Du har helhetssyn och ser till hela avdelningens bästa samtidigt som du styr mot uppställda mål och fokuserar på resultat i prioriteringar, planering och agerande. Du har förmåga att förändra din inriktning när målen och förutsättningar ändras.
Om du får ett arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska. Arbetspsykologiskatester kan komma att användas som del i rekryteringsprocessen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Ersättning
