Områdeschef till Strömstad
2025-08-08
Vill du göra skillnad tillsammans med Sveriges viktigaste företag? Distrikt Bohuslän/Skaraborg söker nu en områdeschef som drivs av att arbeta som ledare i ett kund- och medarbetarfokuserat företag. Tjänsten är första linjens chef med placering i Strömstad.
På Sveriges viktigaste företag är du med och gör skillnad för många Samhall arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos våra medarbetare och bidra till en ökad mångfald i arbetslivet. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i våra kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Om tjänsten
Som områdeschef på Samhall kommer du arbeta tätt tillsammans med en annan områdeschefskollega och gemensamt ansvara för Strömstads medarbetare, kundrelationer samt drift och daglig styrning vilket innebär ett omväxlande, spännande och operativt arbete där man gör skillnad för människor och samhället på riktigt.
Du har ett tydligt ansvar för att utveckla dina medarbetare och att matcha rätt medarbetare till rätt uppdrag. Du utvecklar arbetsgrupper och arbetar med att coacha dina medarbetare mot nya jobb utanför Samhall vilket är ett av dina viktigaste mål. I coachningen ingår att motivera medarbetare, ta företagskontakter för rekryteringssamarbeten och skapa förutsättningar för utveckling genom arbete och utbildning.
I kundansvaret förväntas du utveckla samarbetet med både befintliga och nya kunder. Beroende på uppdragens karaktär och storlek ansvarar du som områdeschef antingen för ett eller flera uppdrag. Du arbetar i team med andra för att bidra till distriktets måluppfyllelse och lönsamhet samtidigt som du arbetar mot individuella mål och budget. Som ansvarig för driften ser du till att rätt person är på rätt plats och arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö och nöjd kund.
Vi söker dig som har:
• Ledarskapserfarenhet med personalansvar
• Erfarenhet av sälj- och kundrelationer med goda resultat
• Erfarenhet av att arbeta operativt med personal och kunder
• Erfarenhet av ledarskap inom lokalvård, INSTA 800, SRY eller motsvarande är meriterande
• Lägst gymnasial utbildning
• B-körkort erfordras för tjänsten
Som person är du uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du brinner för ledarskap och tron på människors förmåga till utveckling. Du har ett affärsmässigt tänk och vet att nöjda kunder skapas genom bra leveranser och goda relationer. Du har förmågan att utveckla och coacha dina medarbetare och matcha rätt person till rätt uppdrag. Som ledare är du driven och van att arbeta självständigt utifrån ett mål och resultatinriktat synsätt samtidigt som du är en teamarbetare som samspelar med andra med fokus på distriktets och marknadsområdets utveckling. Du trivs med att skapa kontakter och utveckla goda relationer såväl internt som externt.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100%
Befattningens placering: Strömstad
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Rekryteringsansvarig, Patrik Otterdahl, patrik.otterdahl@samhall.se
Verksamhetschef, Johan Patriksson, johan.patriksson@samhall.se
Fackliga kontakter:
Unionen, Susanne Petterson, 070-2826191
Ledarna, Linda Hinderyd, 072-2044967
Saco, Asim Zilic, 070-3594515
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
Organisationsbeskrivning
Samhall är Sveriges viktigaste serviceleverantör. Vi erbjuder tjänster med leveransgaranti inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Vi är rikstäckande med dryga 24 000 anställda på över 600 orter och omsätter årligen cirka 7.5 miljarder kronor. Genom våra kunduppdrag utvecklar vi personer med funktionsnedsättning och vi lyckas så bra för att vi är bäst på att matcha rätt person till rätt arbete. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta som inget annat företag kan leverera. Ersättning
