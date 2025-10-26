Områdeschef till Klippan
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 25 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du leder en grupp medarbetare som jobbar i olika kunduppdrag och din främsta målsättning är att dina medarbetare får möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare.
I ditt dagliga arbete har du också mycket kontakt med dina kunder och säkrar att allt fungerar som det ska. Genom goda relationer utvecklar du också affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling så att de på sikt ska kunna lämna oss för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden samt att våra kunder är nöjda är alltså själva kärnan i vårt uppdrag som företag. Därför är allas ansträngningar riktade mot att skapa plattformen för dig som områdeschef.
Vad erbjuder vi dig?
Som områdeschef påbörjar du din utvecklingsresa hos oss i vår egen Samhallskola och erbjuds en av Sveriges bästa ledarutbildningar. Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Du blir del i ett stort företag om 25 000 anställda och omgärdas av över 800 kollegor över hela landet som har samma roll som du. Här har du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt där du har dina närmaste kollegor samt rapporterar till verksamhetschef. Du samarbetar också med olika stödfunktioner lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där du som områdeschef spelar en viktig roll och där dina perspektiv tas tillvara.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är bekväm i ledarrollen och har god kunskap kring uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag.
Rollen i Klippan är på ett mindre kontor där du kommer vara ensam chef merparten av veckan vilket kommer sätta prov på din förmåga att leda dig själv, det närmsta teamet utgörs av 4 andra områdeschefer som utgår från Hässleholm som du kommer samarbeta och ha ett professionellt utbyte med. Som områdeschef är du till stor del ute i kunduppdragen och träffar dina kunder och medarbetare i Klippan och Örkelljunga, till detta har du en poolbil till ditt förfogande på kontoret vilket innebär att B-körkort erfordras för tjänsten.
Kunduppdragen kommer innebära en mix av lokalvård och produktion vilket gör att tidigare erfarenhet av ledarskap inom dessa områden är meriterande, tillsammans med certifieringar som SRY eller Insta 800 från lokalvård eller erfarenhet av 5S eller LEAN inom produktion.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så fort som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstens omfattning: Heltid (100%)
Geografisk placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Klippan där merparten av dina uppdrag finns men du kommer även ansvara för kunduppdrag i Örkelljunga.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Marie Liljedahl, Unionen 076-1023390
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
Marie Berg, Saco 072-2185892 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
